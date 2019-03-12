Госдума приняла в первом чтении закон о перерасчете соцдоплат к пенсии

Законопроект о перерасчете социальных надбавок к пенсии одобрен в первом чтении, об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что закон планируется принять в течение текущей недели, чтобы провести перерасчет с 1 января 2019 года как можно скорее. Он отметил, что индексация коснется более 4 млн человек.

Провести перерасчет социальных доплат к пенсии поручил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он пояснил, что после индексации с 2019 года в рамках пенсионной реформы доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионах. Это привело к тому, что многим гражданам перестали выплачивать или снизили положенные социальные доплаты. «Люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — подчеркивал президент.



Социальная доплата к пенсии выплачивается всем неработающим пенсионерам, чьи доходы не дотягивают до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания. Прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2018 году составил 8726 руб., на 2019 год он установлен на уровне 8846 руб.