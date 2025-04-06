Reuters узнал о готовности ЕС ответить США пошлинами на мясо и пылесосы

Страны ЕС должны одобрить список товаров из США, на которые вводятся сборы в ответ на пошлины Вашингтона 25% на импорт стали и алюминия. В список вошли мясо, вино, жвачка и др. Первые меры вступят в силу в середине апреля

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Европейская комиссия вечером 7 апреля предложит странам — участницам блока список американских товаров, в отношении которых могут ввести дополнительные сборы в ответ на введенные Вашингтоном 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, сообщает Reuters.

В перечень войдут, в частности:

мясо;

крупы;

вино;

одежда;

древесина;

жвачка;

зубная нить;

пылесосы;

туалетная бумага;

бриллианты.

Кроме того, в список должен войти американский бурбон, на который ЕС собирался ввести 50-процентную пошлину. Брюссель отложил эту меру после угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200-процентный сбор на европейские вина. Крупнейшие экспортеры вина в ЕС — Франция и Италия — выразили озабоченность этим вопросом.

Голосование об ответных пошлинах на сумму до $28 млрд пройдет 9 апреля, и они, скорее всего, будут одобрены, пишет агентство. Меры вступят в силу в два этапа: меньшая часть — 15 апреля, остальные — месяцем позже.

ЕС вводит ответные меры в попытке склонить Трампа к переговорам. Также 7 апреля министры торговли стран блока обсудят возможные последствия объявленных Трампом «зеркальных» пошлин (для ЕС составят 20%) и потенциальный ответ на них. Как рассказали Reuters европейские дипломаты, главная цель встречи — выступить с единым посланием о желании вести переговоры с США об отмене пошлин и готовности ответить, если добиться этого не удастся.

Власти стран ЕС пока высказывали разные позиции по поводу возможного ответа. Например, представитель французского правительства заявил Politico, что ответные меры ЕС могут включать «цифровые услуги, которые в настоящее время не облагаются налогом».

Министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбард в интервью Le Journal Du Dimanche допустил, что ЕС может «ужесточить некоторые административные требования или регулировать использование данных» американскими технологическими компаниями. «Речь не идет о налогообложении всего американского импорта — это было бы контрпродуктивно, нанеся ущерб нашей экономике так же, как и их. Поэтому мы будем нацеливаться на определенные секторы», — сказал он, добавив, что ЕС должен выработать единый «соразмерный» ответ.

В то же время Ирландия призвала к «взвешенным» ответным мерам, а Италия задалась вопросом, следует ли их принимать вообще, отмечает Reuters.

25-процентные пошлины на импорт США стали и алюминия из Евросоюза на сумму $28 млрд действуют с 12 марта. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в тот же день объявила о намерении ЕС ввести ответные меры на $26 млрд.

«Зеркальные» пошлины США вступят в силу 9 апреля. Для Евросоюза они составят 20% и будут суммироваться с уже действующими сборами. Глава ЕК призвала Трампа перейти от конфронтации к переговорам.