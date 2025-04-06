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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии Басовки в Сумской области

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Военная операция на Украине
В конце марта Минобороны сообщало о взятии под контроль еще одного села в Сумской области — Веселовки. На этой неделе в регион приезжал Зеленский
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные группировки войск «Север» заняли населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщает Минобороны.

Село находится на берегу реки Локня и является административным центром Басовского сельского совета, в который, кроме того, входят села Локня и Новенькое.

Населенный пункт расположен недалеко от границы с Суджанским районом Курской области.

В сводке Минобороны говорится, что российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах ряда населенных пунктов Курской и Сумской областей.

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По данным военного ведомства, за сутки Украина потеряла в боях в приграничных районах Курской области более 170 военнослужащих. Общие потери Киева за время боев на этом направлении министерство оценило в 72,3 тыс.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 12 марта глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что удалось освободить более 1,1 тыс. кв. км территории — свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ. Две недели спустя Минобороны России отчиталось, что российские подразделения продолжают вытеснять украинские войска из приграничных районов и продвигаются к границе с Украиной. Ведомство сообщило о взятии села Веселовка в Сумской области.

На этой неделе Сумскую область посетил украинский президент Владимир Зеленский.

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Минобороны Украина Сумская область Курская область Военная операция на Украине
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