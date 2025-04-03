Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, об этом он сообщил в телеграм-канале. Сумская область граничит с Курской областью России, а Черниговская — с Брянской.
Зеленский записал видео на фоне надписи «Сумы», обозначающей въезд в регион.
Украинские войска вторглись в Курскую область в августе 2024 года. В январе Минобороны России заявило, что украинские военные всего сумели занять 1268 кв. км.
В марте начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отчитался, что российские войска освободили более 1,1 тыс. кв. км, или 86% захваченной территории. Украинские силы окружены, идет их «планомерное уничтожение», доложил Герасимов президенту Владимиру Путину.
В минувшие выходные Минобороны России отчиталось о взятии села Веселовка в Сумской области. Это второй населенный пункт в регионе, о взятии которого Минобороны сообщало с весны 2022 года.
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