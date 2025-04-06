В Китае начали расследование против сына бывшего «экономического царя»

Лю Тяньжань — основатель инвесткомпании Skycus и сын бывшего вице-премьера Лю Хэ, который вел переговоры с первой администрацией Трампа. Дело связано с отменой IPO Ant Group

Лю Хэ (Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press)

Китайский финансист Лю Тяньжань, основатель и первый руководитель инвестиционной компании Skycus Capital, находится под следствием в Китае, его подозревают в коррупции, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отец финансиста — бывший вице-премьер Лю Хэ, которого называют «экономическим царем» Китая. Этот пост он занимал в 2018 — 2023 годах. FT отмечает, что Лю был доверенным лицом китайского председателя Си Цзиньпина и вел торговые переговоры с администрацией США во время первого президентского срока Дональда Трампа (январь 2017 — январь 2021 года).

Один из источников FT сообщил, что Лю Тяньжань задержан. По словам двух других собеседников, расследование ведется не менее полугода. Оно связано с планами Ant Group, основанной Джеком Ма, провести первое публичное размещение акций (IPO) на сумму $37 млрд. Процесс IPO отменили в 2020 году по поручению Си Цзиньпина.

Как пишет FT, в ходе расследования власти обнаружили «не связанные между собой случаи коррупции», о чем сообщили Си.

Лю Тяньжань покинул пост председателя Skycus в апреле 2017 года, за шесть месяцев до того, как его отец вошел в состав 25 членов политбюро Коммунистической партии Китая. Позже Лю Хэ был назначен вице-премьером и начал курировать финансовый сектор. В 2021-м источники FT, близкие к Skycus, сообщали, что его сын продолжает участвовать в сделках компании.

Skycus сотрудничала с китайскими технологическими гигантами Tencent и JD.com.

Антикорупционные проверки в стране усилились после переизбрания Си Цзиньпина председателем КНР весной 2023 года. В 2024-м различным наказаниям подверглись 889 тыс. чиновников, что на 46% больше, чем годом ранее. Также были задержаны руководители более 80 компаний, котирующихся на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. Некоторые задержания проводились безосновательно, около половины из этих случаев произошли по указанию властей других регионов, никак не связанных с бизнес-операциями предприятий, отмечала FT. Центральное правительство попыталось остановить волну задержаний из-за растущего беспокойства среди предпринимателей и опасений, что усилия по стимулированию экономического роста сойдут на нет.