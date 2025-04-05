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FA сообщил о невозможности сделать с КНР и Россией «Киссинджера наоборот»

Идея отдаления России от Китая звучит заманчиво, но она плоха: Киссинджер использовал напряженность между СССР и Китаем для налаживания отношений с последним. Сегодня Пекин и Москва являются стратегическими партнерами, пишет FA
Бывший госсекретарь и советник по национальной безопасности США, лауреат Нобелевской премии мира, идеолог разрядки отношений США и СССР в 1970-е Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь и советник по национальной безопасности США, лауреат Нобелевской премии мира, идеолог разрядки отношений США и СССР в 1970-е Генри Киссинджер (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа симпатизирует идее приближения России в противовес тому, что делал Генри Киссинджер как советник по национальной безопасности при президенте Ричарде Никсоне, пишет Foreign Affairs. Издание описывает эту стратегию как «Киссинджер наоборот». Однако разделить Китай и Россию не получится, подчеркивает FA.

В 1969 году Киссинджер был назначен советником по национальной безопасности США и оставался на этой должности до 1975 года. С 1973 по 1977 год Киссинджер также работал госсекретарем. В 1973 году политик получил Нобелевскую премию мира.

Киссинджер разработал план по установлению отношений с коммунистическим Китаем и в 1972 году организовал визит Никсона в КНР, чему предшествовали тайные поездки политика туда.

Он также налаживал отношения с СССР, в том же 1972 году в составе американской делегации под руководством Никсона прибыл в Москву для заключения соглашения между Советским Союзом и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В дальнейшем Киссинджер еще неоднократно посещал СССР и Россию (например, в 1974 году встречался с секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, в 2016 году — с президентом Владимиром Путиным).

Киссинджер умер 29 ноября 2023 года в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет.

Как Киссинджер приезжал в Россию
Политика

В феврале американский госсекретарь Марко Рубио заявил американскому консервативному изданию Breitbart News, что Вашингтон хочет ослабить связи России с Китаем. «Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь полностью разорвать их отношения с китайцами», — сказал Рубио. Однако, по его мнению, более тесные связи между Пекином и Москвой создадут проблемы для Вашингтона, особенно если Москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, это объединит две ядерные державы против США. «Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она не может этого сделать, потому что полностью зависима от китайцев», — считает глава Госдепартамента.

Как отмечает Foreign Affairs, гипотетически идея отдаления России от Китая с целью смешения баланса сил в пользу США звучит заманчиво, но она плоха, поскольку аналогия с холодной войной 1970-х годов ошибочна. Тогда Вашингтон использовал напряженность в отношениях СССР и Китая для налаживания отношений с последним.

Сегодня Пекин и Москва являются стратегическими партнерами, а в Вашингтоне видят угрозу. России нет никакого резона отказываться от поддержки Китая в обмен на связи с США, которые могут не продлиться после окончания срока Трампа в 2028 году, отмечает издание.

Если США и смогут отдалить Россию от Китая, от сближения с Россией не будет особых выгод: та никогда не поможет США сдерживать КНР, а сближение отдалит Европу. Пытаться переманить Россию значит променять «сильных, богатых и надежных союзников» на Россию, пишет FA. Это обмен, на который Киссинджер никогда бы не пошел, считает издание.

Идея примирения возникла у Никсона, поскольку лидер Китая Мао Цзэдун был заинтересован в этом, пишет FA. На фоне раскола между Китаем и Советским Союзом Киссинджеру, впервые приехавшему в Пекин в 1971 году, не нужно было убеждать китайскую сторону дистанцироваться от Москвы, они и так уже расстались, сообщает FA. Сейчас же то, что объединяет Россию и Китай, значительно перевешивает то, что их разделяет, а тесная связь президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин укрепляет сотрудничество между странами, обращает внимание издание.

Отчуждение союзников ослабляет мощь и влияние США в мире и напрямую противоречит принципам «реалистичной политики (realpolitik) в стиле Киссинджера». Установление более тесных отношений с Россией дорого обойдется США: союзники могут прекратить закупку американского оружия и обмен разведданными, сократить торговлю с Соединенными Штатами и инвестиции. Европейские страны могут даже создать новый альянс, исключающий США, пишет FA. Некоторые неядерные страны, особенно в Азии, могут решить создать собственные ядерные арсеналы, если они увидят в укреплении связей с Россией признак того, что США больше не отдают приоритет безопасности стран, находящихся под их ядерным зонтиком, заключает FA.

О том, что Трамп обдумывает стратегию «Никсон наоборот» (попытки сближения с Россией, чтобы отдалить ее от Китая, ослабив тем самым его позиции), писал также журнал Foreign Policy.

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Елена Чернышова
Генри Киссинджер Россия Китай Дональд Трамп
Генри Киссинджер фото
Генри Киссинджер
политик, дипломат, бывший госсекретарь США
27 мая 1923 года
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