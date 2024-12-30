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FT узнала о попытке властей Китая остановить волну задержаний бизнесменов

В 2024 году в Китае были задержаны топ-менеджеры более 80 компаний, чьи акции котируются на биржах. Большинство задержаний провели по указанию властей регионов, не связанных с их коммерческой деятельностью
Премьер-министр Китая Ли Цян (справа)
Премьер-министр Китая Ли Цян (справа) (Фото: Lukas Coch / Getty Images)

Центральное правительство Китая пытается сдержать волну массовых задержаний бизнесменов в регионах страны, поскольку беспокойство среди предпринимателей растет, а усилия по стимулированию экономического роста могут сойти на нет, пишет Financial Times.

По подсчетам издания, в 2024 году в стране были задержаны руководители более 80 компаний, котирующихся на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. Некоторые задержания проводились безосновательно, около половины из этих случаев произошли по указанию властей других регионов, никак не связанных с бизнес-операциями предприятий, отмечает FT. Подобную практику китайские СМИ окрестили «рыбалкой на дальние дистанции».

По мнению опрошенных газетой аналитиков, большое количество задержаний может быть связано с ухудшением финансового положения местных органов власти, которые пострадали от резкого падения доходов от продажи земли на фоне затяжного кризиса в сфере недвижимости и замедления экономического роста Китая.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

«На моих друзей давят со всех сторон», — сказал изданию один из китайских инвесторов, по словам которого, десять лет назад он сам был вынужден заплатить местному органу власти, чтобы добиться освобождения из-под стражи. «Я обвиняю вас в нарушениях в моем регионе, прихожу, забираю и заставляю платить», — описал он позицию местных властей. Собеседник считает, что «это похоже на общенациональный шантаж».

Юрист шанхайской компании Wintell & Co Юджин Вен сообщил, что со злоупотреблениями со стороны властей других регионов столкнулись некоторые его клиенты, такая практика подрывает доверие к деловой среде: «Чувство тревоги вышло за рамки воображения». По словам неназванного предпринимателя из Пекина, задержания создали атмосферу страха среди учредителей компаний, и правительству «надо что-то делать». Среди тех, кто оказался под стражей в последние месяцы — руководители поставщика решений для «умного города» Zhejiang Whyis Technology и одного из крупнейших производителей электросамокатов в Китае Aima Technology Group.

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг требует, чтобы предприятия, имеющие листинг на биржах, раскрывали информацию о задержании контролирующих акционеров, председателей, генеральных директоров и других топ-менеджеров. В декабре премьер Китая Ли Цян призвал усилить надзор за соблюдением законов, регулирующих деятельность компаний, заявив, что правительство проверит регионы с аномальным ростом доходов из-за штрафов и конфискаций. «Случаи злоупотребления административными полномочиями и несправедливого правоприменения сохраняются в определенных областях и секторах», — заявил он, отметив, что необходимо решать «насущные вопросы, поднятые гражданами и бизнесом».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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