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Военная операция на Украине ,  
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Два многоквартирных дома в Таганроге повреждены из-за атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Ростовский губернатор Слюсарь сообщил, что на место происшествия выехали оперативные службы. Информацию о пострадавших и повреждениях в результате атаки беспилотников еще уточняют
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Таганроге Ростовской области в результате атаки беспилотников были повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. На место выехали дежурные оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, информация о пострадавших и последствиях атаки пока уточняют.

В Ростовской области подавили беспилотник
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 28 марта в Чертковском районе Ростовской области дежурные средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник. Как уточнил тогда Слюсарь, дежурные службы сообщили, что никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

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Теги
Таганрог Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники
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