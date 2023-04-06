Лукашенко заявил о совместной операции ФСБ и КГБ по задержанию террориста
Федеральная служба безопасности России и Комитет государственной безопасности Белоруссии задержали террориста, которого хотели вывезти в третью страну, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Госсовета Союзного государства, в котором также принял участие российский президент Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.
В ходе встречи Лукашенко сказал, что с Украины в Белоруссию «просто потоком» идет оружие через Брянскую область и другие российские регионы.
«Мы закончили, Владимир Владимирович, сегодня с [директором ФСБ] Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию [...]. Мы задержали этого террориста, который проник в Беларусь и через Россию, я вам вчера докладывал, они хотели его вывезти в другую страну», — сказал Лукашенко.
По его словам, в операции принимали участие ФСБ и КГБ, они «накрыли всю сеть». Других деталей операции он не привел, сообщив, что в ближайшее время общество будет проинформировано.
Материал дополняется