Лукашенко заявил о совместной операции ФСБ и КГБ по задержанию террориста

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Тренер «Спартака» Абаскаль избежал дисквалификации за критику судейства Спорт, 16:24
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 16:23
У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов Общество, 16:23
В подмосковном Подольске упал неопознанный беспилотник Общество, 16:22
Почему рубль продолжает резко дешеветь и когда это закончится Pro, 16:21
Банк России не будет «окрашивать» цифровые рубли для их отслеживания Крипто, 16:21
Азербайджан объявил о высылке четверых иранских дипломатов Политика, 16:19
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Лукашенко заявил о совместной операции ФСБ и КГБ по задержанию террориста Политика, 16:14
Что убережет руководителя компании от субсидиарной ответственности Pro, 16:13
Генпрокуратура раскрыла число уволенных за утрату доверия чиновников Экономика, 16:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:04
Белгородский губернатор сообщил о сбитом украинском беспилотнике Политика, 16:02
ПСБ подвел итоги первого года работы в Крыму Пресс-релиз, 16:01
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил о совместной операции ФСБ и КГБ по задержанию террориста

Лукашенко: КГБ Белоруссии и ФСБ России провели совместную операцию и задержали террориста
По его словам, с Украины в Белоруссию «просто потоком» пошло оружие. Оно идет через Россию, заявил Лукашенко и рассказал совместной операции Минска и Москвы
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Федеральная служба безопасности России и Комитет государственной безопасности Белоруссии задержали террориста, которого хотели вывезти в третью страну, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Госсовета Союзного государства, в котором также принял участие российский президент Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

В ходе встречи Лукашенко сказал, что с Украины в Белоруссию «просто потоком» идет оружие через Брянскую область и другие российские регионы.

«Мы закончили, Владимир Владимирович, сегодня с [директором ФСБ] Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию [...]. Мы задержали этого террориста, который проник в Беларусь и через Россию, я вам вчера докладывал, они хотели его вывезти в другую страну», — сказал Лукашенко.

По его словам, в операции принимали участие ФСБ и КГБ, они «накрыли всю сеть». Других деталей операции он не привел, сообщив, что в ближайшее время общество будет проинформировано.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Александр Лукашенко задержание террористов ФСБ КГБ Белоруссии оружие Владимир Путин Союзное государство

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter