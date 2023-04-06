Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Тысяча повторов и 20 чашек кофе в день: как Сталлоне готовился к «Рокки» Pro, 11:50
Собянин рассказал о расширении программы неонатального скрининга в Москве Город, 11:44
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:43
Экс-глава Нацбанка Украины предупредила о риске появления новых олигархов Политика, 11:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:32
Российский нападающий разбил камеру после удаления в матче НХЛ. Видео Спорт, 11:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что такое «цензура» в криптосфере. Отрывок из книги Виталика Бутерина Pro, 11:30
В Швеции заявили о трудностях расследования взрывов на «Северных потоках» Политика, 11:29
Си Цзиньпин встретился с Макроном Политика, 11:24
Кружки и секции: как получить дополнительное образование в своей школе Специальный проект, 11:23
С 11 по 14 апреля пройдет «Российская неделя высоких технологий-2023» Пресс-Центр, 11:08
Власти сочли небольшим риск для полетов за рубеж из-за закона о данных Бизнес, 11:08
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 11:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-глава Нацбанка Украины предупредила о риске появления новых олигархов

Экс-глава Нацбанка Украины Гонтарева: доноры Киева опасаются появления новых олигархов
Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Страны, которые оказывают финансовую помощь Украине и могли бы помочь в ее восстановлении, опасаются рисков, связанных с интересами «новых» олигархов, считает экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Об этом она рассказала Bloоmberg.

Согласно декабрьскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), неспособность Киева систематически противостоять коррупции является одним из рисков для реформ на Украине и получения внешнего финансирования, пишет агентство.

«Страны-доноры не боятся старых олигархов», — сказала Гонтарева. По ее словам, «они боятся новых», которые будут заинтересованы в том, чтобы «кормиться» с тех средств, что будут выделены Украине после завершения конфликта с Россией.

Гонтарева считает, что финансовая помощь Украине должна быть привязана к прогрессу в показателях реформ на Украине, даже в условиях военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года.

Исполнительный совет МВФ 31 марта одобрил четырехлетний кредит для Украины в размере $15,6 млрд. Это первый случай, когда МВФ одобрил кредит для страны, на территории которой ведутся боевые действия. Этот кредит также является крупнейшим для Киева после начала военных действий.

Чтобы получить это финансирование, Украина в течение полутора лет должна принять меры по поддержанию внешней, фискальной, ценовой и финансовой стабильности, а также провести ряд реформ. МВФ также ожидает, что в течение этого времени страна вернется к гибкому валютному курсу и таргетированию инфляции. Группа кредиторов страны — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — также продлили мораторий на выплату долгов Киевом до 2027 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла кредит МВФ для Киева «вваливанием денег в черную дыру».

Валерия Гонтарева занимала пост главы Центрального банка Украины с 2014 по 2017 год. На этом посту она закрыла более 80 коммерческих банков, выдавших бессрочные кредиты компаниям своих владельцев, отмечает агентство. Сейчас она преподает в Лондонской школе экономики.

По словам неназванного европейского дипломата, которого цитирует Bloomberg, страны «Большой семерки» оказывают давление на правительство в Киеве, чтобы в стране возобновились реформы.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Что такое «цензура» в криптосфере. Отрывок из книги Виталика Бутерина
Как россиянину доставить свои деньги за рубеж: рабочие способы
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд

На Украине на данный момент есть пять долларовых миллиардеров, следует из нового списка богатейших людей планеты, который Forbes опубликовал 4 апреля.

На первом месте по-прежнему владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов ($5,7 млрд). На втором месте в списке богатейших украинцев владелец производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, чье состояние составляет $2,1 млрд.

Также в пятерку вошли бывший депутат Верховной рады, владелец инвестгруппы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский. ($1,4 млрд), Константин Жеваго ($1,3 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд).

Основной актив Жеваго, который сейчас находится во Франции, — горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК). Киев требует его экстрадиции по делу о растрате из банка «Финансы и кредит».

Геннадий Боголюбов — бывший акционер Приватбанка. В начале февраля Высокий суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бизнесмена.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина Нацбанк коррупция реформы
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
МВФ одобрил крупнейший для Украины кредит
Экономика
В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского
Политика
«Лондон русский. Бизнес»: Александр Пинчук о британском рынке туризма
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter