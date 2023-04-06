Экс-глава Нацбанка Украины предупредила о риске появления новых олигархов

Валерия Гонтарева (Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС)

Страны, которые оказывают финансовую помощь Украине и могли бы помочь в ее восстановлении, опасаются рисков, связанных с интересами «новых» олигархов, считает экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Об этом она рассказала Bloоmberg.

Согласно декабрьскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), неспособность Киева систематически противостоять коррупции является одним из рисков для реформ на Украине и получения внешнего финансирования, пишет агентство.

«Страны-доноры не боятся старых олигархов», — сказала Гонтарева. По ее словам, «они боятся новых», которые будут заинтересованы в том, чтобы «кормиться» с тех средств, что будут выделены Украине после завершения конфликта с Россией.

Гонтарева считает, что финансовая помощь Украине должна быть привязана к прогрессу в показателях реформ на Украине, даже в условиях военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года.

Исполнительный совет МВФ 31 марта одобрил четырехлетний кредит для Украины в размере $15,6 млрд. Это первый случай, когда МВФ одобрил кредит для страны, на территории которой ведутся боевые действия. Этот кредит также является крупнейшим для Киева после начала военных действий. Чтобы получить это финансирование, Украина в течение полутора лет должна принять меры по поддержанию внешней, фискальной, ценовой и финансовой стабильности, а также провести ряд реформ. МВФ также ожидает, что в течение этого времени страна вернется к гибкому валютному курсу и таргетированию инфляции. Группа кредиторов страны — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — также продлили мораторий на выплату долгов Киевом до 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла кредит МВФ для Киева «вваливанием денег в черную дыру».

Валерия Гонтарева занимала пост главы Центрального банка Украины с 2014 по 2017 год. На этом посту она закрыла более 80 коммерческих банков, выдавших бессрочные кредиты компаниям своих владельцев, отмечает агентство. Сейчас она преподает в Лондонской школе экономики.

По словам неназванного европейского дипломата, которого цитирует Bloomberg, страны «Большой семерки» оказывают давление на правительство в Киеве, чтобы в стране возобновились реформы.

На Украине на данный момент есть пять долларовых миллиардеров, следует из нового списка богатейших людей планеты, который Forbes опубликовал 4 апреля.

На первом месте по-прежнему владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов ($5,7 млрд). На втором месте в списке богатейших украинцев владелец производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, чье состояние составляет $2,1 млрд.

Также в пятерку вошли бывший депутат Верховной рады, владелец инвестгруппы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский. ($1,4 млрд), Константин Жеваго ($1,3 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд).

Основной актив Жеваго, который сейчас находится во Франции, — горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК). Киев требует его экстрадиции по делу о растрате из банка «Финансы и кредит».

Геннадий Боголюбов — бывший акционер Приватбанка. В начале февраля Высокий суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бизнесмена.