Медведев после идеи Володина назвал неактуальными изменения в Конституции

Спикер Госдумы ранее предложил допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Для этого, по его словам, необходимо внести изменения в Конституцию. Медведев такие поправки необходимыми сегодня не счел

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В изменениях в российской Конституции сейчас нет необходимости, хотя в целом они возможны, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, комментируя идею спикера Госдумы Вячеслава Володина допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Для этого, как отмечал депутат, необходимы изменения именно в основной закон государства.

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны», — заявил журналистам, реагируя на это, Медведев (цитата по ТАСС). Конституцию он также назвал ​«инструментом, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны».

«В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально», — добавил премьер. При этом любые подобные изменения «обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», уверен Медведев.

«Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике​», — подчеркнул глава правительства.