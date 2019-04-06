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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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Медведев после идеи Володина назвал неактуальными изменения в Конституции
Спикер Госдумы ранее предложил допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Для этого, по его словам, необходимо внести изменения в Конституцию. Медведев такие поправки необходимыми сегодня не счел
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В изменениях в российской Конституции сейчас нет необходимости, хотя в целом они возможны, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, комментируя идею спикера Госдумы Вячеслава Володина допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Для этого, как отмечал депутат, необходимы изменения именно в основной закон государства.

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны», — заявил журналистам, реагируя на это, Медведев (цитата по ТАСС). Конституцию он также назвал ​«инструментом, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны».

«В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально», — добавил премьер. При этом любые подобные изменения «обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», уверен Медведев.

Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике​», — подчеркнул глава правительства.

Статья, посвященная 25-летию российской Конституции, которую он упомянул, была опубликована в журнале «Закон» от 12 декабря 2018 года.

Позволить Госдуме принимать участие в формировании правительства Володин предложил ранее 6 апреля. Соответствующее сообщение появилось на сайте нижней палаты парламента. В нем Володин указывал, что, по его мнению, «было бы правильно», если бы Дума «как минимум участвовала в консультациях» при назначении членов кабмина. Сейчас в этом процессе депутаты только дают согласие президенту на назначение главы правительства.​

В Кремле в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту идею заявили, что с ним пока не ознакомились. «Это новое предложение», — утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Правительство, Госдума
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