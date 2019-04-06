Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

Госдума должна как минимум участвовать в консультациях при назначении членов правительства, но для этого требуется внести изменения в Конституцию, считает председатель нижней палаты парламента

Вячеслав Володин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В Конституцию России должны быть внесены поправки, которые позволят Госдуме принимать участие в формировании правительства. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», — заявил Володин.

Он напомнил, что сейчас Госдума участвует в формировании кабмина только во время дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.

Возможность Госдумы представить президенту свои предложения по составу правительства соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства и «способствовало реализации конституционных полномочий президента по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», уверен спикер.