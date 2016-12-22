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В Генпрокуратуре сообщили о закрытии 15 торговых центров после проверок
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В Генпрокуратуре сообщили о закрытии 15 торговых центров после проверок
Пожар в Кемерово, 15:42
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В Генпрокуратуре сообщили о закрытии 15 торговых центров после проверок

В России закроют 15 торговых центров после внеочередных проверок, проведенных Генпрокуратурой после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск», — сказал Куренной. По его словам, руководствам ТЦ дали время на устранение нарушений, после этого Генпрокуратура вновь проведет проверки. «Некоторые [ТЦ] предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим», — подчеркнул представитель ведомства.

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По словам Куренного, самыми распространенными нарушениями являются отсутствие указателей выхода, захламленное состояние эвакуационных выходов и неработающие системы противопожарной сигнализации и тушения.

Накануне МЧС отчиталось о проверке 191 ТЦ в Московской области, в ходе проверки были выявлены 1266 нарушений требований пожарной безопасности. Наибольшее количество нарушений установили на объектах в Пушкино, Раменском, Истре, Домодедово, Видном, Щелково, поселке Обухово, Луховицах и Королеве.

Массовые проверки торговых центров в России начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. Противопожарная сигнализация не сработала, огонь быстро распространился по зданию. Погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Спустя неделю после трагедии в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Теги: Генпрокуратура , Кемерово , Пожар , торговые центры
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