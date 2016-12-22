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Экс-переводчик Каддафи рассказал детали о финансировании кампании Саркози
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Экс-переводчик Каддафи рассказал детали о финансировании кампании Саркози
Политика, 08:22
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Экс-переводчик Каддафи рассказал детали о финансировании кампании Саркози
Во время визита Николя Саркози в Ливию Муаммар Каддафи заявил, что был бы рад, если бы его друг стал президентом Франции. После этого политики договорились о выделении на кампанию Саркози €20 млн, рассказал экс-переводчик Каддафи
Муаммар Каддафи и Николя Саркози (Фото: Patrick Hertzo / AP)

Мифтах Миссури, бывший переводчик ​ Муаммара Каддафи, сообщил о том, что о финансировании первой президентской кампании Николя Саркози европейский политик и ливийский лидер договорились еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м. Об этом Миссури рассказал в интервью телеканалу RT.

По его данным, в этот период Саркози, который тогда занимал должность министра внутренних дел Франции, посетил Ливию с визитом. «Саркози сказал, что он собирается баллотироваться в президенты в 2007 году. Ливийский лидер ответил ему, что это радостная новость и было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал президентом Франции», — сказал экс-переводчик Каддафи, заметив, что тогда же лидер Джамахирии пообещал французскому политику «всяческую поддержку и помощь».

После этого, как уточнил Миссури, состоялась встреча, на которой присутствовали представители предвыборного штаба Саркози и ливийские чиновники. Когда именно и где состоялись эти переговоры, собеседник телеканала не пояснил, подчеркнув однако, что именно на них был составлен документ, в котором «содержалась просьба к ливийскому руководству выделить €50 млн в качестве поддержки предвыборной кампании кандидата в президенты [Франции Николя] Саркози». В дальнейшем эта просьба, по словам экс-переводчика Каддафи, была передана ливийскому лидеру, однако тот в ответ «распорядился уменьшить сумму [поддержки для Саркози] до €20 млн», рассказал Миссури.

Саркози предъявили обвинения из-за финансирования избирательной кампании
Политика

Позже ливийский лидер, по его данным, «неоднократно во время телевизионных интервью признавал», что финансировал предвыборную кампанию президента Франции и даже лично говорил об этом своему переводчику. «Каддафи <...> однажды сказал мне: «Я пожертвовал [на кампанию Саркози] €20 млн», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее об этом  говорил и французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин. Он, как писала прежде Le Monde, в ноябре 2016 года утверждал, что с конца 2006 года по начало 2007 года «перевез наличными из Триполи в Париж» €5 млн. Эти средства, по словам предпринимателя, были переданы самому Саркози и занимавшему на тот момент должность главы его штаба Клоду Геану.

Саркози назвал «ложью» обвинения в махинациях и связях с Каддафи
Политика

Помимо этого подтверждения тому, что президентская кампания Саркози 2007 года финансировалась ливийским руководством, также были найдены в записях экс-министра нефти Ливии Шукри Мухаммада Ганема (он погиб в апреле 2012 года в Вене в тот период, когда Ливия была охвачена беспорядками; впоследствии его записи разбирали и восстанавливали французские следователи). Кроме того, о переводах французскому политику от Каддафи прежде заявлял экс-финансист ливийского лидера Бехир Салех.

Во Франции с 2013 года ведется расследование соответствующего дела. Сам Саркози прежде все обвинения по этому производству отрицал. 20 марта бывший президент Франции в рамках этого дела был помещен под стражу и впервые допрошен. На следующий день ему были предъявлены обвинения в финансовых махинациях и получении денег от Муаммара Каддафи. 22 марта Саркози в очередной раз назвал эти обвинения «ложью».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Николя Саркози , Муаммар Каддафи , Франция , Ливия
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