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В Думе предложили упростить миграционные правила для жителей Донбасса
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В Думе предложили упростить миграционные правила для жителей Донбасса
Украинский кризис, 04:43
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В Думе предложили упростить миграционные правила для жителей Донбасса
В Госдуму внесли законопроект, временно упрощающий миграционные правила для жителей отдельных районов Донбасса. Авторы законопроекта отмечают, что эти меры помогут беженцам избавиться от значительной части проблем при переселении

Депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагают временно упростить миграционные правила для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме того, парламентарии предлагают увеличить сроки пребывания в России беженцев с Донбасса.

Авторами законопроекта стали члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, а также депутаты Госдумы Наталья Поклонская, Дмитрий Белик, Алексей Журавлев, Андрей Козенко, Сергей Шаргунов и Казбек Тайсаев.

Они предлагают продлить сроки пребывания жителей Донбасса в России по примеру указа президента от 18 февраля 2017 года «О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно указу, «на период до политического урегулирования ситуации» в этих областях «на основании Минских соглашений на территории России признаются действительными документы жителей [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР».

Сейчас гражданам тех стран, которые могут въехать в Россию без визы, разрешено временно находиться на российской территории не более 90 суток.

По словам авторов законопроекта, упрощение миграционных правил позволит решить «значительную часть проблем, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы, и станет дополнительным сигналом российским соотечественникам, проживающими не только в Донбассе и на Украине, но и в целом за рубежом».

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Президент Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР на территории России. Согласно указу, граждане Украины, проживающие на территории самопровозглашенных республик, могут въезжать в Россию без оформления виз и с теми документами, которые были выданы местными органами, «фактически действующими» на указанных территориях. МИД Украины осудил указ Путина, заявив, что решение Путина «де-факто» является «признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти».

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщал, что признание Россией паспортов ЛНР и ДНР не должно помешать выполнению Минских соглашений. «С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс», — подчеркнул комиссар. В декабре 2017 года Госдума приняла поправки об обязательной дактилоскопии для беженцев и политических эмигрантов.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Госдума , Донбасс , миграция , Беженцы с Украины
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