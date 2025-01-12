Алавиты заявили о страхе за будущее после смены власти в Сирии

Сирийские алавиты пожаловались на насилие со стороны боевиков, пропажу членов общины и разрушение святынь. Изначально они позитивно восприняли смену власти, пишет WSJ. Асад и его отец принадлежали к этому религиозному течению

Фото: Ammar Alzeer / Reuters

Сирийские алавиты, представляющие одно из религиозных меньшинств в Сирии, опасаются за будущее своего сообщества после падения режима экс-президента Башара Асада. Об этом сообщает The Wall Street Jounal (WSJ) со ссылкой на местных жителей алавитского происхождения.

Алавиты (от «Али-Алла», что означает обожествляющие Али) — последователи алавизма — синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направления ислама или шиизма. Али — зять и двоюродный брат пророка Мухаммеда. Алавиты составляют около 10% населения Сирии, которое, по данным Всемирного банка, составляет чуть более 23 млн человек. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны, в Латакии, и в близлежащих холмистых сельских районах. Некоторые представители суннитских течений считают алавитов еретиками и преследуют их.

Газета рассказывает о жителях одной алавитской деревни, которые принадлежат к тому же религиозному течению, что и свергнутый президент Сирии. Изначально они восприняли новость о свержении Асада позитивно, однако позднее начали испытывать страх за будущее своей общины, пишет WSJ.

Один из местных жителей, 22-летний Ходр Ибрагим, рассказал, что играл в видеоигры, когда его 24-летнего брата вытащили на улицу вооруженные люди. Со слов мужчины, они направили винтовки на членов его семьи, оскорбляли их за алавитское происхождение и инсценировали казнь. Боевики избивали старшего брата Ибрагима, пока несколько пожилых женщин не убедили их остановиться, рассказали члены семейства и другие жители деревни.

«Я был уверен, что они нас убьют», — сказал газете Ходр Ибрагим.

Издание опросило около 20 сирийских алавитов. Жители деревни рассказали, что люди в масках терроризировали их, избивая людей, грабя дома и выкрикивая антиалавитские оскорбления. Некоторые члены общины, по их словам, пропали без вести через несколько дней после падения режима, опрошенные высказывали опасения, что исчезнувшие погибли.

Другая часть алавитов заявила о беспокойстве из-за дискриминации при новом правительстве и вероятности нападений со стороны многочисленных боевиков и их банд, желающих отомстить за злоупотребления времен династии Асадов. Они рассказали о случаях казней, которые, как предполагают, были осуществлены без суда, дискриминации на контрольно-пропускных пунктах и разрушении алавитской религиозной святыни.

Башар Асад и его отец Хафез были алавитами и позиционировали себя как защитников этой общины.

Сирийские повстанческие группировки во главе с Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) свергли Асада в начале декабря. Экс-президент Сирии бежал с семьей в Россию, они получили убежище.