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Политика ,  
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Путин поговорил с новым главой Сирии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поговорил с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа, сообщил Кремль. Разговор прошел по телефону.

Во время разговора Путин заявил о готовности России помогать с улучшением социально-экономической обстановки в Сирии, «включая оказание её жителям гуманитарной помощи».

Россия сообщила, что принципиально поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин также указал, что важно добиваться нормализации ситуации в стране, активировать «межсирийский диалог» с участием «ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения».

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В разговоре также стороны обсудили «ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях». Россия и Сирия пришли к выводу, что будут продолжать контакты подобные тем, которые провела первая российская делегация в стране. Это необходимо для «выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества», указал Кремль.

Российская делегация приехала в Сирию впервые после свержения Башара Асада в январе 2025 года. Страну посетили заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

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Сирия Россия Владимир Путин Ахмед аль-Шараа разговор
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