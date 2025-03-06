Суд в Смоленске запретил телеграм-канал Михаила Зыгаря

Суд признал содержание телеграм-канала писателя запрещенной информацией на территории России из-за дискредитации армии. Летом прошлого года Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках

Михаил Зыгарь (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Ленинский районный суд Смоленска признал информацию, размещенную в телеграм-канале писателя и журналиста Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов) «Да. Зыгарь» (более 21,4 тыс. подписчиков), запрещенной на территории России из-за дискредитации армии, следует из решения суда. Канал пока не внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Михаил Зыгарь — бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Сейчас Зыгарь является преподавателем Принстонского университета в США, ведет YouTube-канал (у него в гостях уже побывала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд), а также ведет авторскую колонку в Bild.

«Содержащаяся в данном телеграм-канале информация формирует ложное представление о Вооруженных силах Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине», — говорится в решении суда.

С иском в суд обратился прокурор Заднепровского района Смоленской области. Сообщения в канале публикуются без маркировки о статусе иноагента, а доступ к нему свободный, говорится в документе.

Летом прошлого года Басманный суд Москвы заочно приговорил Зыгаря к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках об армии. Также ему запрещено администрировать интернет-ресурсы на четыре года. Дело против него связано с публикацией в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) о событиях в Буче. Писатель уехал из России. Весной 2024 года суд заочно арестовал его, МВД объявило в розыск.

Зыгарь внесен в реестр иноагентов с осени 2022 года. Он пытался оспорить это решение, но безуспешно.