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Суд отправил под домашний арест кинокритика Барабаш по делу о фейках

Екатерина Барабаш в зале суда, 26 февраля 2025 года
Екатерина Барабаш в зале суда, 26 февраля 2025 года (Фото: Денис Пантелеев / РБК)

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест до 25 апреля кинокритика и журналистику Екатерину Барабаш по делу о фейках о российской армии. 

25 февраля Барабаш задержали в Москве по обвинению в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщил в среду Следственный комитет. По версии следствия, журналистка разместила на своей странице в соцсети публикации, в которых «содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства», они находились в открытом доступе. Во время допроса Барабаш признала вину. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Представитель следствия на суде сообщил, что Барабаш вменяют четыре поста на Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), опубликованных в 2022-2023 годах. Следствие проверяет ее на причастность и к другим преступлениям

Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша. Она сотрудничала с разными российскими СМИ, в том числе с «Независимой газетой», Forbes и «Интерфаксом». В 2016 году Барабаш рассказывала, что ее уволили из агентства из-за критики власти. Сын журналистки связывает преследование с ее профессиональной деятельностью и критикой военных действий России на Украине. В последнее время журналистка сотрудничала с изданием Republic (признано иноагентом, после внесения в реестр в 2021 году не стало продлевать свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре).

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Теги
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