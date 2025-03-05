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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме рассказали, для чего Трампу нужен «метод кнута и пряника»

В США рассказали, как Трамп использует «кнут и пряник» для достижения мира
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский президент Дональд Трамп хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Для этого он использует метод «кнута и пряника», заявил старший советник президента Джейсон Миллер, его слова передает CNN.

«Президент Трамп — единственный человек, говорящий о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, иногда кнут. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует их в соотношении два к четырем, чтобы донести свою точку зрения до президента Зеленского», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что Зеленский «должен вернуться за стол переговоров» и «отнестись к этому серьезно».

Зеленский согласился работать над миром «под сильным руководством» Трампа
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

28 февраля между президентами произошла перепалка в Белом доме, в итоге Трамп попросил украинскую делегацию удалиться, подписание сделки по ресурсам сорвалось.

4 марта Зеленский заявил, что сожалеет о произошедшем. В тот же день, как писали Bloomberg и Fox News, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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