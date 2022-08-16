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Путин указал на соблюдение Устава ООН при принятии решения о спецоперации

Путин: Россия начала спецоперацию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Решение о начале спецоперации на Украине Россия приняла в соответствии с Уставом ООН, сказал российский президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. Его текст размещен на сайте Кремля.

«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — заявил Путин.

Какие именно положения Устава ООН имеются в виду, глава государства не уточнил. Однако в документе есть следующие пункты.

  • В числе принципов ООН названо разрешение членами организации своих международных споров «мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость», и воздержание «от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом». В качестве мирных способов решения указан, например, разрыв экономических или дипломатических связей.
  • Для решения споров военным путем может привлекаться Совет Безопасности ООН. Он уполномочен предпринимать действия «воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности», если мирные способы решения конфликта будут исчерпаны.

Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине
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Спецоперация на Украине началась почти полгода назад, 24 февраля. После того как Россия объявила о ее начале, Украина разорвала дипломатические отношения с Москвой. Кроме того, Киев обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском, попросив привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и потребовать прекращения боевых действий. Затем суд выступил с подобным призывом.

В июле последовало еще одно обращение Украины в этот суд — по поводу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на это сказал, что данное заявление Киева «не заслуживает» внимания.

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Военные действия на Украине осуждались и в других структурах ООН: так, в начале марта Генеральная ассамблея организации потребовала от России немедленно прекратить «применение силы против Украины» и полностью вывести вооруженные силы с ее территории. За резолюцию проголосовала 141 делегация, против — пять (Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия), воздержались 35.

Путин, объявляя о начале операции, назвал ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Президент обвиняет США и другие страны Запада, поставляющие Украине оружие, в желании затянуть конфликт. По его мнению, они «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия».

Теги
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