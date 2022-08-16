Путин: Россия начала спецоперацию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН

Путин указал на соблюдение Устава ООН при принятии решения о спецоперации

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Решение о начале спецоперации на Украине Россия приняла в соответствии с Уставом ООН, сказал российский президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. Его текст размещен на сайте Кремля.

«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — заявил Путин.

Какие именно положения Устава ООН имеются в виду, глава государства не уточнил. Однако в документе есть следующие пункты.

В числе принципов ООН названо разрешение членами организации своих международных споров «мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость», и воздержание «от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом». В качестве мирных способов решения указан, например, разрыв экономических или дипломатических связей.

Для решения споров военным путем может привлекаться Совет Безопасности ООН. Он уполномочен предпринимать действия «воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности», если мирные способы решения конфликта будут исчерпаны.

Спецоперация на Украине началась почти полгода назад, 24 февраля. После того как Россия объявила о ее начале, Украина разорвала дипломатические отношения с Москвой. Кроме того, Киев обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском, попросив привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и потребовать прекращения боевых действий. Затем суд выступил с подобным призывом.

В июле последовало еще одно обращение Украины в этот суд — по поводу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на это сказал, что данное заявление Киева «не заслуживает» внимания.

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Военные действия на Украине осуждались и в других структурах ООН: так, в начале марта Генеральная ассамблея организации потребовала от России немедленно прекратить «применение силы против Украины» и полностью вывести вооруженные силы с ее территории. За резолюцию проголосовала 141 делегация, против — пять (Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия), воздержались 35.

Путин, объявляя о начале операции, назвал ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Президент обвиняет США и другие страны Запада, поставляющие Украине оружие, в желании затянуть конфликт. По его мнению, они «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия».