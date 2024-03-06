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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремел взрыв

«Страна» сообщила о взрыве в Одессе
Сюжет
Военная операция на Украине
В Одессе произошел взрыв, сообщила «Страна». Глава ОВА призвал жителей проследовать в укрытия. В Одесской области действует воздушная тревога
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Руслан Канюка / Global Look Press)

В Одессе произошел взрыв, сообщили издание «Страна» и агентство «РБК Украина».

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей города проследовать в укрытия.

Согласно данным сервиса оповещения населения, по состоянию на 11:48 мск воздушная тревога действовала в Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Одессе, Сумах и Киевской области прозвучали взрывы
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

В ночь на 6 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Сумах и Хмельницкой области. По словам Кипера, ущерб был нанесен газопроводу, нескольким жилым домам и рекреационному объекту. Исполняющий обязанности главы Сум Артем Кобзарь сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры, а администрация Хмельницкой области — об инфраструктурном объекте. Там также остались без света жители нескольких населенных пунктов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Одесса
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