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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прозвучали не менее трех взрывов, сообщает Суспільне; канал ТСН пишет, что в городе работает ПВО.

Назадолго до этого в Одессе объявили воздушную тревогу, а глава областной администрации Олег Кипер призвал граждан оставаться в укрытиях.

Согласно мониторинговым пабликам, тревога звучит также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях.

В Одессе и области прогремели взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Взрывы в Одессе и области раздавались и в предыдущую ночь.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса взрывы Воздушная тревога ПВО
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