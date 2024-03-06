В Одессе прозвучали взрывы

В Одессе прозвучали не менее трех взрывов, сообщает Суспільне; канал ТСН пишет, что в городе работает ПВО.

Назадолго до этого в Одессе объявили воздушную тревогу, а глава областной администрации Олег Кипер призвал граждан оставаться в укрытиях.

Согласно мониторинговым пабликам, тревога звучит также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях.

Взрывы в Одессе и области раздавались и в предыдущую ночь.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.