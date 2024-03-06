В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе прозвучали не менее трех взрывов, сообщает Суспільне; канал ТСН пишет, что в городе работает ПВО.
Назадолго до этого в Одессе объявили воздушную тревогу, а глава областной администрации Олег Кипер призвал граждан оставаться в укрытиях.
Согласно мониторинговым пабликам, тревога звучит также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях.
Взрывы в Одессе и области раздавались и в предыдущую ночь.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию