Журналиста RusNews приговорили к семи годам за «фейки» об армии

Роман Иванов из Королёва получил семь лет колонии за посты, в которых шла речь о событиях в Буче, кадры откуда Минобороны назвало постановкой. Ранее в Барнауле срок по делу о «фейках» получила журналистка RusNews Мария Пономаренко

Роман Иванов (Фото: SOTAvision)

Журналиста проекта RusNews Романа Иванова приговорили к семи годам колонии по уголовному делу о «фейках» об армии, сообщается в телеграм-канале RusNews. Решение вынес Королёвский городской суд Московской области.

Речь идет о ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии России и деятельности госорганов). Прокуратура запрашивала для журналиста восемь лет заключения, максимальное наказание по данной части статьи — десять лет.

Адвокат Иванова Катерина Тертухина отказалась от комментариев. РБК направил запрос в Королёвский городской суд.

Иванова задержали в апреле прошлого года в Королёве, он вел телеграм-канал о жизни в городе «Честное Королёвское». По словам его жены, преследование было связано с тремя постами Иванова в Telegram. Издание отмечает, что в одном из них «он поделился докладом ООН и статьей The New York Times о событиях в Буче» под Киевом. В апреле 2022-го, после ухода из города российских войск, СМИ опубликовали оттуда фотографии и видео с телами мирных жителей, которые Минобороны назвало провокацией и постановкой, устроенной Киевом.

Иванов отмечал, что его преследовали с 2020 года, до задержания у него были обыски и он «предполагал, что рано или поздно может после административного дела появиться и уголовное».

В феврале прошлого года суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о «фейках» об армии. В марте 2022 года она в своем телеграм-канале опубликовала сообщение о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру Мариуполя. Минобороны России заявило, что военные не наносили удар по театру и не рассматривали театр в качестве цели, поскольку там могли удерживать в заложниках мирных жителей. В ведомстве утверждали, что здание театра подорвал украинский батальон.

RusNews пишет, что против отбывающей наказание в алтайской ИК-6 в Шипуново Пономаренко заведено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в форме применения насилия к их сотрудникам) из-за нападения на двух работников колонии, в том числе на начальника отдела безопасности, которые силой пытались отвести женщину на дисциплинарную комиссию после ее отказа идти туда. По этой статье журналистке грозит еще пять лет лишения свободы.