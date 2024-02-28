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Военная операция на Украине ,  
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СК за два года возбудил 303 дела о распространении фейков об армии

Бастрыкин: с марта 2022 года СК возбудил 303 дела о распространении фейков
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Следственный комитет с марта 2022 года, после начала военной операции на Украине, возбудил 303 уголовных дела о распространении фейков о российской армии, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«С момента введения в Уголовный кодекс статьи о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации по ней возбуждено 303 уголовных дела. В суды направлено 147 дел в отношении 149 лиц», — уточнил Бастрыкин.

По его словам, более сотни таких дел возбудили в 2023 году, еще 99 уголовных дел возбудили о дискредитации российской армии. Перед судом предстали 60 человек.

В середине января Бастрыкин сообщил о 273 уголовных делах за распространение ложной информации о вооруженных силах за почти два года.

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Политика
Александр Бастрыкин

В российском законодательстве есть как уголовная, так и административная ответственность за распространение фейков и дискредитацию вооруженных сил. Статья 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта 2022 года, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил.

В случае если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных действий и создает угрозу общественной безопасности, то для россиян предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов размер наказания меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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Максимальное наказание по ст. 270.3 УК России о публичном распространении заведомо ложной информации про армию — лишение свободы на срок до 15 лет, по ст. 280.3 УК о дискредитации ВС — лишение свободы до семи лет.

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Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин дискредитация армии
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