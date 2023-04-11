Жена сообщила о задержании в Подмосковье журналиста Романа Иванова

Журналиста RusNews Романа Иванова задержали, против него завели три уголовных дела

Журналиста RusNews Романа Иванова задержали в квартире в Королеве. Об этом изданию сообщила его жена Мария Иванова.

«Моего мужа отвезли в Следственный комитет, и сейчас меня туда тоже повезут», — сказала она.

Иванова добавила, что против ее мужа завели три уголовных дела «за посты в Telegram» и ему, по словам следователя, грозит «от пяти до десяти лет». Статью она не назвала.

Жена журналиста рассказала, что с обыском к ним пришли рано утром, сотрудники правоохранительных органов забрали технику.

РБК направил запрос в ГСУ СК России по Московской области.

RusNews пишет, что Иванов, помимо работы в издании, вел телеграм-канал «Честное Королевское». В нем публиковались новости, автор критиковал российские власти. В сентябре 2022 года Иванова арестовали за освещение митинга против мобилизации и оштрафовали за нарушение правил проведения массовой акции, но Мособлсуд отменил этот штраф.

В феврале суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК). В марте 2022 года она в своем телеграм-канале опубликовала сообщение о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру Мариуполя. Минобороны России заявило, что военные не наносили удар по театру и не рассматривали театр в качестве цели, поскольку там могли удерживать в заложниках мирных жителей. В ведомстве сказали, что здание театра подорвал украинский батальон.