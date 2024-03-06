Над Воронежем сбили украинский беспилотник

С утра над Воронежской областью были сбиты уже три беспилотника, в том числе один над Воронежем, сообщил губернатор Гусев. Он подчеркнул, что опасность продолжения атак сохраняется

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Воронежем, опасность продолжения атак сохраняется, сообщил в своем Telegram губернатор Александр Гусев.

Об уничтожении дрона над столицей региона Гусев сообщил в 8:40 мск. Спустя 12 минут он сообщил, что еще один дрон сбит над территорией региона, не уточнив, где конкретно.

Ранее этим утром (в 7:25) Гусев также сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области. Спустя 20 минут после этого он заявил о возгорании в частном пансионате в Коминтерновском районе Воронежа, не уточнив причину пожара.

После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов. Последний раз авиационную опасность на фоне приближающихся к региону беспилотников со стороны Украины власти объявляли накануне, 5 марта.

Губернатор тогда напомнил, что при обнаружении летящего беспилотника жителям следует зайти в ближайшее здание, в паркинг или подземный переход, либо укрыться за деревьями. После пролета дрона необходимо сообщить по номеру 112 время и место обнаружения устройства.