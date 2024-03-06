 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК

Старовойт: в Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК
Сюжет
Военная операция на Украине
Железногорск находится на северо-западе Курской области, близ границы с Орловской. Ранее беспилотник атаковал там резервуар с топливом на территории Михайловского ГОКа
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Железногорске объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Город находится в 90 км к северо-западу от Курска, близ границы с Орловской областью.

Утром 6 марта атаке беспилотника подвергся Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК), расположенный в Железногорске. На предприятии загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов, пострадавших нет.

На Михайловском ГОКе загорелся резервуар с топливом после атаки дрона
Бизнес
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Атаки беспилотников утром в среду, 6 марта, произошли сразу в нескольких российских регионах. В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности, после чего губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над селом Ближнее дроне.

В Воронежской области за утро сбили три беспилотника, один из них — над областным центром.

В Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК
В Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК

Читайте на РБК Pro
Налоговики ужесточают контроль цен: к чему готовиться
Кибердеревня: 5 digital-профессий будущего в АПК с доходом до ₽500 тыс.
Когда разделять бизнес бессмысленно и опасно — четыре кейса
Почему продавцы судятся с Wildberries и как покупателям защитить права

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Персоны
Курская область ракетная опасность Роман Старовойт тревога
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево
Политика
Над Воронежской областью сбили дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов Политика, 11:34
Курс юаня упал ниже ₽12,5 впервые с 5 февраля Инвестиции, 11:32
Минздрав Тувы опроверг сообщения о смерти пострадавшего при аварии на ТЭЦ Общество, 11:29
Михайловский ГОК второй раз за утро атаковал украинский дрон Политика, 11:26
Какие 8 главных автомобильных новинок можно будет купить в марте Авто, 11:24
В трех регионах Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Политика, 11:20
Названы города России с подешевевшим в феврале жильем Недвижимость, 11:13
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
ТАСС и «Интерфакс» сообщили о смерти пострадавшего при аварии в Туве Общество, 11:12
Эксперты отметили высокие темпы развития промышленности Москвы Город, 11:05
В Коломне бросили «коктейль Молотова» в дом генконструктора КБМ Общество, 10:56
Башкан Гагаузии не увидела предпосылок для ее отделения от Молдавии Политика, 10:55
В Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК Политика, 10:47
ЦБ выявил на рынке новостроек новые схемы продаж: в чем их риски и выгода Недвижимость, 10:45
Налоговики ужесточают контроль цен: к чему готовиться Pro, 10:45