Старовойт: в Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК

В Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК

Железногорск находится на северо-западе Курской области, близ границы с Орловской. Ранее беспилотник атаковал там резервуар с топливом на территории Михайловского ГОКа

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Железногорске объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Город находится в 90 км к северо-западу от Курска, близ границы с Орловской областью.

Утром 6 марта атаке беспилотника подвергся Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК), расположенный в Железногорске. На предприятии загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов, пострадавших нет.

Атаки беспилотников утром в среду, 6 марта, произошли сразу в нескольких российских регионах. В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности, после чего губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над селом Ближнее дроне.

В Воронежской области за утро сбили три беспилотника, один из них — над областным центром.