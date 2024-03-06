В Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона на ГОК
В Железногорске объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Город находится в 90 км к северо-западу от Курска, близ границы с Орловской областью.
Утром 6 марта атаке беспилотника подвергся Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК), расположенный в Железногорске. На предприятии загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов, пострадавших нет.
Атаки беспилотников утром в среду, 6 марта, произошли сразу в нескольких российских регионах. В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности, после чего губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над селом Ближнее дроне.
В Воронежской области за утро сбили три беспилотника, один из них — над областным центром.
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