На Михайловском ГОКе загорелся резервуар с топливом после атаки дрона

Ранее о возгорании резервуара с топливом после атаки украинского беспилотника сообщил губернатор Курской области Старовойт. В «Металлоинвесте» уточнили РБК, что атаке подвергся Михайловский ГОК, пожар тушат, никто не пострадал

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В результате атаки беспилотника в Железногорском районе Курской области загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОКа), сообщили РБК в пресс-службе «Металлоинвеста».

Пожар тушат, пострадавших нет, добавили в компании.

Ранее о том, что в Курской области загорелся резервуар с топливом после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт. «Сейчас есть горение, оперативные службы выехали на место», — отмечал глава региона.

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева — одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды, с 2005 года принадлежит «Металлоинвесту» (входит в холдинг USM). Основными видами товарной продукции ГОКа являются агломерационная руда, железорудный концентрат, неофлюсованные окатыши и офлюсованные окатыши. Предприятие с апреля 2023 года находится под санкциями США.

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются атакам дронов со стороны Украины. Накануне Старовойт сообщал об обстреле села Гуево, расположенного в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины. По его словам, никто не пострадал. Значительные повреждения получили магазины и одно домовладение, добавил губернатор.

На Михайловский ГОК и связанную с ним инфраструктуру и ранее также совершались попытки атак беспилотников. Так, в декабре прошлого года украинский дрон повредил линии электроснабжения одного из объектов комбината, однако само предприятие не пострадало.