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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области два села и деревня остались без света после удара дрона

В Курской области два села и деревня остались без света после удара дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области из-за атаки дрона пропал свет в трех населенных пунктах Суджанского района, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света», — написал он.

Губернатор добавил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

Сигнал об угрозе ракетного удара в Курске продлился шесть часов
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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