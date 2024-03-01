В Курской области два села и деревня остались без света после удара дрона

В Курской области два села и деревня остались без света после удара дрона

В Курской области из-за атаки дрона пропал свет в трех населенных пунктах Суджанского района, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света», — написал он.

Губернатор добавил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

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