В Белгороде объявили ракетную опасность

В последний раз в Белгороде и Белгородской области объявляли ракетную опасность 3 марта. Гладков призвал жителей региона не подходить к окнам и по возможности спуститься в укрытие

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.

Спустя 14 минут он сообщил, что беспилотник самолетного типа сбит в районе села Ближнее на западе Белгородской области. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

В последний раз в Белгороде и Белгородской области объявляли ракетную опасность 3 марта. Тогда она действовала около 40 минут, о прилетах не сообщалось.

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны ВСУ. Накануне, 5 марта, на нефтебазе в Белгородской области произошел взрыв и начался пожар. До этого ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах.