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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
В последний раз в Белгороде и Белгородской области объявляли ракетную опасность 3 марта. Гладков призвал жителей региона не подходить к окнам и по возможности спуститься в укрытие
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.

Спустя 14 минут он сообщил, что беспилотник самолетного типа сбит в районе села Ближнее на западе Белгородской области. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

В последний раз в Белгороде и Белгородской области объявляли ракетную опасность 3 марта. Тогда она действовала около 40 минут, о прилетах не сообщалось.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны ВСУ. Накануне, 5 марта, на нефтебазе в Белгородской области произошел взрыв и начался пожар. До этого ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах.

В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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