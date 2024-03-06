В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.
Спустя 14 минут он сообщил, что беспилотник самолетного типа сбит в районе села Ближнее на западе Белгородской области. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.
В последний раз в Белгороде и Белгородской области объявляли ракетную опасность 3 марта. Тогда она действовала около 40 минут, о прилетах не сообщалось.
Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны ВСУ. Накануне, 5 марта, на нефтебазе в Белгородской области произошел взрыв и начался пожар. До этого ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах.
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