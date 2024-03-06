Джо Байден победил во всех праймериз в «супервторник»

Действующий президент США ожидаемо победил на всех праймериз, которые прошли в «супервторник». Однако Байден неожиданно проиграл кокусы на Американском Самоа. В Миннесоте более 19% избирателей проголосовали против всех кандидатов

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Действующий президент США Джо Байден одержал победу на праймериз во всех 14 штатах, где прошло голосование 5 марта, сообщает Associated Press. «Супервторник» — важнейший день внутрипартийных выборов, по итогам которых глава государства с высокой долей вероятности будет выдвинут Демократической партией на второй срок.

Праймериз демократов прошли в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. А на Американском Самоа — группе из семи островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США, — прошли кокусы.

По предварительным данным, Байден в среднем набрал 70–90% голосов в каждом из штатов. Самый высокий результат он показал в Мэне: там у него 92,9% голосов. Единственный оппонент Байдена, член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, набрал в каждом из штатов не более 10% голосов. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и претендует на переизбрание на второй срок.

Главной интригой «супервторника» было то, сумеют ли прогрессивные демократы, выступающие против оказания администрацией Байдена военной помощи Израилю, повторить успех протестного голосования на праймериз в Мичигане 27 февраля. Тогда «нейтральную» графу — аналог пункта «против всех» — поддержало свыше 13% избирателей штата. Особый отклик инициатива нашла у местной мусульманской диаспоры. Поэтому 5 марта большое внимание уделялось голосованию в Миннесоте, где также проживает немало избирателей арабского и североафриканского происхождения. Согласно предварительным данным, за «нейтральную» графу в этом штате проголосовали 19,3% избирателей.

Неожиданным сюрпризом стало предполагаемое поражение президента США в кокусах на Американском Самоа. Там Байден уступил венчурному капиталисту Джейсону Палмеру. В предвыборной кампании случившееся назвали «глупыми новостями» и напомнили, что в 2020 году действующий глава государства также проиграл голосование на этой островной территории.

5 марта Демократическая партия также обнародовала итоги голосования в праймериз в Айове, проводившегося по почте в январе—-феврале. Байден набрал 90,9% голосов избирателей штата. Как отмечает AP, решение об изменении формата кокусов в Айове стало нарушением практически полувековой традиции, по которой сезон праймериз открывался именно с голосования в Айове. Однако Байден решил сделать ставку на штаты, чье население отличается большим этническим и расовым разнообразием. По этой же причине Нью-Гемпшир, чьи власти отказались перенести свои праймериз на более поздние даты, лишился всех своих делегатов.

В «супервторник» разыгрывалось 1420 партийных делегатов. Согласно предварительным прогнозам CNN, Байден набрал по меньшей мере 1289 делегатов — для формального выдвижения ему необходимо набрать по меньшей мере 1968. Скорее всего, действующий глава государства преодолеет эту отметку уже к концу месяца, хотя внутрипартийные выборы продлятся до начала июня.

19–22 июля в Чикаго (штат Иллинойс) пройдет национальная конвенция Демократической партии, в ходе которой делегаты, представляющие все штаты и островные территории США, а также сторонники партии, проживающие за рубежом, проголосуют за выдвижение единого кандидата на президентские выборы. Общенациональное голосование на президентских выборах пройдет 5 ноября. На 17 декабря запланировано голосование коллегии выборщиков, результаты которого утвердит конгресс США 6 января 2025 года. Новый президент вступит в должность 20 января.