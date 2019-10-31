Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ

Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

«Мы подтверждаем наше негативное отношение к идее модернизации Венского документа. В условиях конфронтации и политики НАТО на «сдерживанию» России даже техническое переиздание не имеет смысла», — сказал Белоусов, добавив, что «для укрепления безопасности необходимо не сдерживание, а сдержанность».

Зампостпреда отметил ухудшение военно-политической обстановки в мире, в особенности из-за действий войск НАТО в Европе. По его словам, «тысячи военнослужащих» альянса появляются «на непрерывной ротационной основе там, где никогда не были — вблизи российских границ». Помимо этого, «некогда стабильные в военном отношении регионы Северной Европы и Прибалтики все больше напоминают прифронтовые зоны», добавил Белоусов.

Согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности государства — члены ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах и системах вооружений, а также о планировании в оборонной сфере. Соглашение разрешает присутствие наблюдателей на ряде военных объектов, при этом проверяющее данные государство может пригласить и других стран-участниц для инспекции.