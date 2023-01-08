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SCMP сообщила о намерении ВМС Китая «закрепиться» в глубине Тихого океана

SCMP: проводя учения авианосных групп Китай намерен «закрепиться» в глубине Тихого океана
SCMP назвало крупные учения двух авианосных групп КНР попыткой «закрепиться» в глубине Тихого океана. Аналитики газеты отметили «возросшие возможности» КНР, но сочли отставание от США все еще слишком большим
Фото: Zeng Tao / Zuma / ТАСС
Фото: Zeng Tao / Zuma / ТАСС

Китай, чьи авианосные группы «Ляонин» и «Шаньдун» недавно завершили масштабные учения в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море, демонстрирует намерения «закрепиться» в глубине Тихого океана, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на военных аналитиков.

Газета со ссылкой на данные министерства обороны Японии сообщила, что двухнедельные учения включали в себя серию военно-морских маневров и около 320 тренировочных взлетов, что стало рекордом для ВМС Китая. Также в ходе учений авианосные группы применяли новейшие беспилостники WZ-7 и отрабатывали взлет и посадку истребителей J-15.

Китая ранее заявил о планах к 2035 году построить военно-морской флот, состоящий как минимум из шести боевых авианосных групп, напоминает SCMP.

Как сообщил изданию старший международный исследователь в области обороны в американском аналитическом центре Rand Corporation Тимоти Хит, само количество взлетов и посадок показывает, что военно-морские возможности Китая значительно увеличились. «Для Китая 20 боевых вылетов в день — это значительное улучшение. Однако Китаю еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать ВМС США. Например, авианосцы США способны выдерживать до 160 самолето-вылетов в день», — уточнил эксперт.

Хит также отметил попытки КНР интегрировать беспилостники WZ-7 в авианосные группы и указал, что это может значительно повысить эффективность войск. «Большой высотный WZ-7 может обеспечить разведку и наблюдение за авианосцами. <…> Это поможет авианосной группе лучше обнаруживать потенциальные угрозы и защищаться от них», — добавил специалист.

В свою очередь военный историк из Корнельского университета Дэвид Силби пояснил, что китайцы давно работают над тем, чтобы достичь аналогичного с США уровня возможностей, и последние учения стали «явным признаком возросших возможностей».

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В настоящее время у Китая есть три действующих авианосца. Два из них — «Ляонин» и «Шаньдун», — были построены по советскому образцу. «Ляонин» начинали строить в СССР, однако после развала Союза перепродали в Китай. «Шаньдун» построен полностью в Китае, но по образцу «Ляонина».

Третий авианосец — «Фуцзянь», — китайцы построили и разработали с нуля самостоятельно. Он был спущен на воду в июне прошлого года. Корабль стал первым авианосцем, оснащенным электромагнитной катапультой для запуска летательных аппаратов и самолетов. Все три корабля назвали в честь одноименных китайских провинций.

В последний раз авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» выходили в море на оперативное задание в начале августа на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай авианосец Тихий океан США
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