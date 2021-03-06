Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В Венесуэле введут в обращение новые банкноты номиналом 1 млн боливаров Финансы, 08:13 Байден согласился обновить полномочия по нанесению ударов за границей Политика, 08:10 Украшения и платки стали самыми популярными покупками к 8 Марта в России Общество, 08:01 Названы регионы – аутсайдеры по темпам вакцинации от коронавируса Общество, 08:00 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 07:59 Девять воспитанников детсада на Сахалине заразились кишечной инфекцией Общество, 07:35 В Белоруссии возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков Общество, 07:15 Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за «Северного потока — 2» Политика, 06:59 Как именно big data и интернет вещей меняют жизнь российских городов РБК и Минстрой, 06:41 Байден продлил на год антитеррористические санкции против Ирана Политика, 06:18 СМИ узнали об угрозе взлома 20 тыс. компаний из-за уязвимости Microsoft Технологии и медиа, 05:53 В Хабаровском крае произошла утечка топлива после схода с рельсов цистерн Общество, 05:40 Премьер Словакии исключил отказ от российской вакцины против COVID-19 Политика, 05:03 В Москве в апреле изменятся тарифы на парковку почти на 200 участках Общество, 04:49
Политика ,  
0 

Байден согласился обновить полномочия по нанесению ударов за границей

Соответствующему закону уже 20 лет и президент согласен с тем, что его «пора обновить», сообщила Джен Псаки. Дискуссия об ограничении полномочий президента по использованию военной силы возобновилась после удара по Сирии

Президент США Джо Байден согласен с тем, что закон, определяющий полномочия американского лидера по нанесению ударов за границей, давно пора обновить, заявила во время брифинга представитель Белого дома Джен Псаки.

Речь идет о Разрешении на использование военной силы (Authorization for Use of Military Force, AUMF), законе от 18 сентября 2001 года. Его приняли после атак 11 сентября, он дает разрешение президенту использовать «необходимую и соответствующую военную силу» против тех, кто за ними стоял. Интерпретация закона от 2016 года дает основания использовать силу против террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и других группировок.

«Он [президент Байден] согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить», — пояснила Псаки.

По ее словам, Байден открыт к обсуждениям того, как должны выглядеть границы полномочий президента в этой сфере. Пресс-секретарь подчеркнула, что администрация готова и будет вести соответствующие дискуссии на эту тему.

МИД Сирии попросил ООН остановить атаки США на сирийскую территорию
Политика
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Вопрос о полномочиях президента по использованию военной силы за границей был поднят после американского авиаудара по территории Сирии. Американские ВВС нанесли его 25 февраля по инфраструктуре, которую использовали поддерживаемые Ираном ополченцы, сообщал Вашингтон. Как пояснял Байден, группы были причастны к недавним атакам на военных США и планировали новые нападения. Конгрессу об ударе Байден официально сообщил 27 февраля.

После удара сенатор Тим Кейн выпустил заявление, в котором указал на то, что, по его мнению, президент должен был проконсультироваться с конгрессом прежде чем разрешать авиаудар. «Американский народ заслуживает того, чтобы выслушать доводы администрации в отношении этих ударов и юридические основания того, чтобы действовать подобным образом без уведомления конгресса», — заявил сенатор.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

Во время брифинга Псаки подчеркнула, что удар был нанесен полностью в соответствии с американским законодательством и был легален.

В среду, 3 марта, Кейн и еще один сенатор, Тодд Янг, внесли проект закона, который отзывает разрешения от 1991 и 2002 годов на ведение военных действий в Ираке на фоне недовольства участием США в «вечных войнах».

Автор
Мария Лисицына
Джо Байден авиаудар военный конфликт Белый дом
Материалы по теме
США подняли уровень угрозы для своих военных в Ираке после удара в Сирии
Политика
Байден посоветовал Ирану «быть осторожнее» после удара США по Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter