Байден согласился обновить полномочия по нанесению ударов за границей

Соответствующему закону уже 20 лет и президент согласен с тем, что его «пора обновить», сообщила Джен Псаки. Дискуссия об ограничении полномочий президента по использованию военной силы возобновилась после удара по Сирии

Президент США Джо Байден согласен с тем, что закон, определяющий полномочия американского лидера по нанесению ударов за границей, давно пора обновить, заявила во время брифинга представитель Белого дома Джен Псаки.

Речь идет о Разрешении на использование военной силы (Authorization for Use of Military Force, AUMF), законе от 18 сентября 2001 года. Его приняли после атак 11 сентября, он дает разрешение президенту использовать «необходимую и соответствующую военную силу» против тех, кто за ними стоял. Интерпретация закона от 2016 года дает основания использовать силу против террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и других группировок.

«Он [президент Байден] согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить», — пояснила Псаки.

По ее словам, Байден открыт к обсуждениям того, как должны выглядеть границы полномочий президента в этой сфере. Пресс-секретарь подчеркнула, что администрация готова и будет вести соответствующие дискуссии на эту тему.