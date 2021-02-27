МИД Сирии попросил ООН остановить атаки США на сирийскую территорию
Министерство иностранных дел Сирии призвало Совет Безопасности ООН прекратить агрессию США по отношению к Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.
«Американские военные самолеты позавчера обстреляли объекты в Дейр-эз-Зоре вблизи сирийско-иракской границы. Эта агрессия стала новым эпизодом серии неоднократных нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями», — заявил МИД.
По мнению Сирии, Вашингтон нарушил международное право и устав ООН. Подобные действия, отметил Дамаск, противоречат предполагаемой роли США, которые как постоянный член Совета Безопасности должны поддерживать международный мир.
«Эта агрессия приведет к эскалации напряженности в регионе, поскольку она является показателем негативной политики новой американской администрации», — указал МИД. Ведомство добавило, что американские атаки разрушают сирийскую инфраструктуру, ведут к хаосу и усилению напряженности в регионе и мире в целом, что только на руку террористам.