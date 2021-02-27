МИД Сирии попросил ООН остановить атаки США на сирийскую территорию

Накануне Пентагон нанес авиаудар по объектам на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии. По информации США, их использовали сразу несколько группировок проиранских боевиков, которых поддерживает Дамаск. Пентагон назвал свой удар ответом на три атаки на американских военных со стороны ополченцев в феврале.

Военная операция проводилась по приказу президента США Джо Байдена без участия партнеров Вашингтона по военной коалиции.

В феврале под обстрелы попали объекты недалеко от международного аэропорта Эрбиль, где пострадали пятеро американцев. Четыре ракеты также упали на авиабазе Балад, где размещается обслуживающий американские истребители персонал, и две около посольства США в Багдаде.