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МИД Сирии попросил ООН остановить атаки США на сирийскую территорию

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Министерство иностранных дел Сирии призвало Совет Безопасности ООН прекратить агрессию США по отношению к Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

«Американские военные самолеты позавчера обстреляли объекты в Дейр-эз-Зоре вблизи сирийско-иракской границы. Эта агрессия стала новым эпизодом серии неоднократных нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями», — заявил МИД.

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По мнению Сирии, Вашингтон нарушил международное право и устав ООН. Подобные действия, отметил Дамаск, противоречат предполагаемой роли США, которые как постоянный член Совета Безопасности должны поддерживать международный мир.

«Эта агрессия приведет к эскалации напряженности в регионе, поскольку она является показателем негативной политики новой американской администрации», — указал МИД. Ведомство добавило, что американские атаки разрушают сирийскую инфраструктуру, ведут к хаосу и усилению напряженности в регионе и мире в целом, что только на руку террористам.

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Накануне Пентагон нанес авиаудар по объектам на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии. По информации США, их использовали сразу несколько группировок проиранских боевиков, которых поддерживает Дамаск. Пентагон назвал свой удар ответом на три атаки на американских военных со стороны ополченцев в феврале.

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Военная операция проводилась по приказу президента США Джо Байдена без участия партнеров Вашингтона по военной коалиции.

В феврале под обстрелы попали объекты недалеко от международного аэропорта Эрбиль, где пострадали пятеро американцев. Четыре ракеты также упали на авиабазе Балад, где размещается обслуживающий американские истребители персонал, и две около посольства США в Багдаде.

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