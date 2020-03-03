ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию. Их разработало агентство «ИМА-консалтинг». Логотип представляет раскрытую Конституцию, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Два источника в ЦИК и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

Источник РБК в «ИМА-консалтинг» подтвердил, что агентство действительно разработало дизайн для кампании общероссийского голосования. По его словам, проект «ИМА-консалтинга» уже получил одобрение в ЦИК. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

РБК не нашел в открытом доступе контракт на разработку дизайна кампании.

РБК направил запрос в пресс-службы ЦИК и «ИМА-консалтинга».