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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию. Их разработало агентство «ИМА-консалтинг». Логотип представляет раскрытую Конституцию, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Два источника в ЦИК и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

Источник РБК в «ИМА-консалтинг» подтвердил, что агентство действительно разработало дизайн для кампании общероссийского голосования. По его словам, проект «ИМА-консалтинга» уже получил одобрение в ЦИК. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

РБК не нашел в открытом доступе контракт на разработку дизайна кампании.

РБК направил запрос в пресс-службы ЦИК и «ИМА-консалтинга».

Фото: Презентация «ИМА-консалтинг» для ЦИК

«ИМА-консалтинг» также подготовила презентацию информационно-разъяснительной кампании для Центризбиркома. Два источника, знакомых с ходом подготовки документа, рассказали РБК, что логотип там описывается следующим образом: «В основе логотипа — стилизованное изображение Конституции России, выполненное в виде раскрытой книги, на страницах которой — национальный флаг страны, ее главный символ. Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона». 

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Также говорится, что динамичная форма логотипа «олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию». Лаконичные формы логотипа указывают на официальный статус голосования, призывают к ответственному и осознанному подходу к мероприятию, а стилизованное изображение Конституции обращено к нам таким образом, что напоминает щит, который оберегает страну, каждого гражданина, права и интересы россиян, пересказывает содержание презентации один из собеседников РБК.

Отдельного описания, по словам второго источника, удостоен изображенный на Конституции герб. «Это узнаваемый и понятный символ, который вызывает у граждан страны чувство спокойствия, защищенности и уверенности в будущем. Использование герба Российской Федерации подчеркивает официальный статус мероприятия и вызывает желание принять участие в столь важном для страны голосовании», — рассказывает знакомый с ходом подготовки презентации источник РБК.

Разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года также занималось агентство «ИМА-консалтинг», которое выиграло творческий конкурс ЦИК. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн. руб. К работе также привлекали агентство «Михайлов и партнеры», занявшее по итогам конкурса второе место, контракт с ним составил «немножко больше», чем с «ИМА-консалтингом», говорила на заседании ЦИК, посвященном утверждению логотипа выборов, глава комиссии Элла Памфилова.

Президентский законопроект о поправке в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении, второе состоится 10 марта.

В середине февраля администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором региональным чиновникам назвали желательные показатели по итогам голосования по изменению Конституции — явка 60%, результат «за» — 70%, рассказывали участники мероприятия РБК. Для повышения явки регионам рекомендовали создать в день голосования атмосферу праздника. 

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
Теги: Владимир Путин, Конституция, Центризбирком
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