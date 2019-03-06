Британия обвинила Россию в попытке «зарыть в землю» выводы экспертов ООН

Представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила о том, что российские эксперты намеренно игнорируют позицию международных экспертов по поводу возможной химической атаки в окрестностях Дамаска

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Выступая перед журналистами в кулуарах Совета Безопасности ООН, Пирс высказалась по поводу якобы имевшей место в апреле прошлого года химической атаке в районе города Дума к востоку от Дамаска. Комментируя заявления России на эту тему, она заявила, что речь идет об очередной попытке Москвы «зарыть в землю научные выводы».

Она объяснила, что ситуацией в Думе занимались признанные во всем мире эксперты выводы которых в Москве не признали. «Они не интересуются выводам иностранных специалистов, той большой работы, которую проделала Организация по запрещению химического оружия. «Вместо того, чтобы отправлять выводы экспертов в мусор, русские лучше бы расследовали деяния сирийского режима против собственного народа», — сказала Пирс.

В начале апреля 2018 года организация «Белые каски» сообщила о применении в сирийской Думе химического оружия. Западные страны возложили вину на произошедшее на правительственные силы. Дамаск обвинения отрицает, Россия поддержала позицию правительства Башара Асада. В Москве заявили, что речь шла об инсценировке, созданной при поддержке «Белых касок».

1 марта специалисты ОЗХО заявили, что в Думе, которая на тот момент контролировалась противниками Асада, действительно использовался токсичный химикат, содержащий реактивный хлор.

«Оценка и анализ собранной информации дают основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Этот химикат содержал реактивный хлор», — говорится в сообщении организации.