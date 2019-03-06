Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

По словам главы МИДа, это произойдет, если США, выйдя из договора о ракетах, начнут размещать запрещенные им ракеты в той или иной части мира. «Мы оставляем за собой право сделать то же самое», — предупредил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира. Заявление прозвучало на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

«Если США, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, <...> где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, с тем чтобы в том же регионе появились и наши ракеты», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

При этом российский министр подчеркнул, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений. Лавров напомнил позицию Россию на действия США, при ведущей роли которых, по его словам, постоянно создаются угрозы. «Он [президент России] многократно подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений <...> Мы никогда не отказывались от консультаций, переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях. И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе передававшиеся в письменном виде, остались без реакции», — сказал глава МИД России.