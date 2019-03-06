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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
По словам главы МИДа, это произойдет, если США, выйдя из договора о ракетах, начнут размещать запрещенные им ракеты в той или иной части мира. «Мы оставляем за собой право сделать то же самое», — предупредил Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира. Заявление прозвучало на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

«Если США, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, <...> где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, с тем чтобы в том же регионе появились и наши ракеты», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

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При этом российский министр подчеркнул, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений. Лавров напомнил позицию Россию на действия США, при ведущей роли которых, по его словам, постоянно создаются угрозы. «Он [президент России] многократно подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений <...> Мы никогда не отказывались от консультаций, переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях. И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе передававшиеся в письменном виде, остались без реакции», — сказал глава МИД России.

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Он добавил, что все предложения «остаются на столе» и больше Россия своих западных партнеров «беспокоить на эту тему» не будет. «Они про эти предложения знают. Когда дозреют — милости просим», — заключил министр.

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Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД

2 февраля США объявили, что временно приостанавливают со своей стороны исполнение обязательств по ДРСМД, обвиняя Москву в нарушениях положений договора. Россия, считающая, что нарушения идут со стороны США, ответила взаимно, приостановив исполнение договора со своей стороны. Срок, на который стороны временно вышли из ДРСМД, составляет полгода. Вашингтон говорил, что, если не удастся договориться, выйдет из договора окончательно.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ракеты, Сергей Лавров, ДРСМД
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