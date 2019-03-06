В Британии раскрыли сроки подготовки ответа НАТО на российские ракеты

НАТО потратит до девяти месяцев на проработку ответных мер в отношении России, которая, как считают в альянсе, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил чиновник Министерства обороны Британии

Ракета 9M729 (Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС)

Проработка НАТО ответных мер на размещение Россией запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружений займет от шести до девяти месяцев. Об этом в среду в ходе слушаний в палате лордов заявил чиновник Министерства обороны Великобритании Джеймс Фрэнклин, курирующий в ведомстве ядерную политику. По его словам, в качестве ответа 29 стран альянса рассматривают шаги как оборонительного, так и наступательного характера.

«По прошествии шести-девяти месяцев мы получим от НАТО конкретную позицию», — сказал Фрэнклин. «Это [ответ] может включать или не включать в себя <...> размещение новых наземных ракет в Европе, но так или иначе мы должны принять итоговое решение, как именно стоит ответить на новую угрозу, которую представляет Россия», — добавил британский чиновник. И указал, что Москва не соблюдала условия ДРСМД порядка пяти лет и уже разместила запрещенные договором ракеты на территории Европы.

Помимо Фрэнклина в слушаниях участвовали министр по делам Европы и Латинской Америки Алан Дункан и представитель внешнеполитического ведомства Сара Прайс, курирующая вопросы ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

Со своей стороны Дункан выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД. Он также отметил, что в настоящее время страны НАТО не собираются размещать новые ракеты наземного базирования в Европе.

В понедельник, 4 марта, Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. В соответствии с указом участие России в соглашении приостановлено «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». В начале февраля свои обязательства в рамках ДРСМД приостановил Вашингтон. По версии Пентагона, условия договора нарушает российская ракета 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Москва заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км.