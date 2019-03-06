В Британии раскрыли сроки подготовки ответа НАТО на российские ракеты

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,93 0,18 EUR Бирж. 74,55 0,21 Brent 65,66 0,06% USD Нал. 66,34 65,51 EUR Нал. 75,01 74,10 USD ЦБ 65,84 0,04 EUR ЦБ 74,42 -0,09 EUR/USD 1,1308 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 937,60 -14,10 IMOEX 2 493,59 1,11% RTSI 1 191,13 0,93% DJIA 25 814,26 0,03% Nasdaq 7 569,28 -0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+17,3%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+17,3%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 65,84 (+0,04) Quote, 12:34
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 74,42 (-0,09) Quote, 12:34
Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 17:57 «Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2» Бизнес, 17:52 Глава Генштаба Украины увидел угрозу вторжения по трем направлениям Политика, 17:37 Сотрудника «дочки» «Роскосмоса» уволили после слов о жителях хрущевок Общество, 17:34 Голкипер боснийского футбольного клуба умер в возрасте 23 лет Спорт, 17:33 Росстат сообщил о росте цены на валидол на 5,8% в феврале Общество, 17:28 Орешкин объяснил снижение прогноза по курсу рубля Экономика, 17:15 Правительство освободит часть спиртовых лекарств от отчетов в ЕГАИС Общество, 17:08 Какие услуги помогут сотовым операторам не погрязнуть в кризисе Pro, 17:05 Евгений Касперский заявил о неготовности мира к криптовалюте Крипто, 17:04 В России впервые за два года зафиксировали снижение продаж автомобилей Бизнес, 17:01 Медведев напомнил Лукашенко о необходимости доверия для интеграции Политика, 16:57 «Давайте посерьезней, ладно?»: за что отчитывали российских чиновников Общество, 16:44  В «Роскосмосе» допустили продление срока эксплуатации МКС до 2028 года Технологии и медиа, 16:42
Политика ,  
0 
В Британии раскрыли сроки подготовки ответа НАТО на российские ракеты
НАТО потратит до девяти месяцев на проработку ответных мер в отношении России, которая, как считают в альянсе, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил чиновник Министерства обороны Британии
Ракета 9M729 (Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС)

Проработка НАТО ответных мер на размещение Россией запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружений займет от шести до девяти месяцев. Об этом в среду в ходе слушаний в палате лордов заявил чиновник Министерства обороны Великобритании Джеймс Фрэнклин, курирующий в ведомстве ядерную политику. По его словам, в качестве ответа 29 стран альянса рассматривают шаги как оборонительного, так и наступательного характера.

«По прошествии шести-девяти месяцев мы получим от НАТО конкретную позицию», — сказал Фрэнклин. «Это [ответ] может включать или не включать в себя <...> размещение новых наземных ракет в Европе, но так или иначе мы должны принять итоговое решение, как именно стоит ответить на новую угрозу, которую представляет Россия», — добавил британский чиновник. И указал, что Москва не соблюдала условия ДРСМД порядка пяти лет и уже разместила запрещенные договором ракеты на территории Европы.

Помимо Фрэнклина в слушаниях участвовали министр по делам Европы и Латинской Америки Алан Дункан и представитель внешнеполитического ведомства Сара Прайс, курирующая вопросы ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

Со своей стороны Дункан выразил надежду, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД. Он также отметил, что в настоящее время страны НАТО не собираются размещать новые ракеты наземного базирования в Европе.

В понедельник, 4 марта, Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. В соответствии с указом участие России в соглашении приостановлено «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». В начале февраля свои обязательства в рамках ДРСМД приостановил Вашингтон. По версии Пентагона, условия договора нарушает российская ракета 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Москва заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

Дункан также подчеркнул, что считает обострение между Пакистаном и Индией, а также ядерную программу Северной Кореи главными угрозами режиму нераспространения атомного оружия. В то же время министр отказался утверждать, что риски ядерного конфликта сегодня заметно повысились по сравнению с предыдущими годами. Вопрос на эту тему ему задал лорд Дэвид Хэннэй, обративший внимание на то, что президент России Владимир Путин «хвастается новыми видами вооружений», а американский лидер намекал на готовность атаковать Северную Корею. Дункан признал, что политики демонстрируют «более раскованную» и «менее дисциплинированную» риторику, говоря о ядерном оружии, но отметил, что это еще не свидетельствует об их готовности использовать такое оружие.

В ходе слушаний Дункан заявил, что Британия оставляет за собой право превентивного удара. «Мы никогда не говорили, что не станем применять ядерное оружие первыми, и не должны этого говорить», — сказал он, подчеркнув, что до сих пор Лондон успешно осуществлял тактику сдерживания. Британия не станет отказываться от права на первый удар, чтобы сохранять непредсказуемость перед лицом соперников, пояснил Фрэнклин.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Британия, ядерное оружие, контроль за оружием, Парламент, ДРСМД ..., Великобритания
Материалы по теме
Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД
Политика
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД
Политика
Генсек НАТО обратился к России фразой «часы тикают» из-за ДРСМД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter