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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их
Генерал Кёртис Скапарротти предупредил, что Россия стремится укрепить влияние на соседние страны, а рост ее военных возможностей угрожает нынешнему превосходству США
Кёртис Скапарротти (Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС)

США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.

«Хотя США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией, ее растущие военные возможности угрожают подорвать наше конкурентное военное преимущество [в регионе]», — заявил генерал.

Скапарротти подчеркнул, что именно Россия остается основной угрозой безопасности евроатлантического региона, поскольку пытается увеличить свое влияние на соседние с ней страны, «подорвать солидарность НАТО» и разрушить международный правопорядок.

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«Нам действительно нужно наращивать наши возможности, особенно с учетом модернизации и роста российских флотов в Европе», — указал Скапарротти, отметив, в частности, необходимость усилить противолодочные силы. «Я попросил еще два эсминца», — добавил генерал, по словам которого корабли критически важны, если США хочет сохранить доминирование на море.

Скапарротти высказал мнение, что военные США плотно сотрудничают со своими союзниками в НАТО и у него нет сомнений, что альянс сможет сдержать Россию. Генерал отметил также, что американские военные успешно взаимодействуют и с турецкими Вооруженными силами, однако выразил уверенность, что США должны отказаться от продажи Турции истребителей F-35, если та решит приобрести российские комплексы ПВО С-400.

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В то же время генерал назвал возможной поставку Украине не только боеприпасов и снайперских винтовок, но, возможно, и неких морских систем.

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От «Антея» до «Борея»: как модернизируется российский подводный флот

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВС США в Европе
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