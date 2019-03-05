Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их

Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их

Генерал Кёртис Скапарротти предупредил, что Россия стремится укрепить влияние на соседние страны, а рост ее военных возможностей угрожает нынешнему превосходству США

Кёртис Скапарротти (Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС)

США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.

«Хотя США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией, ее растущие военные возможности угрожают подорвать наше конкурентное военное преимущество [в регионе]», — заявил генерал.

Скапарротти подчеркнул, что именно Россия остается основной угрозой безопасности евроатлантического региона, поскольку пытается увеличить свое влияние на соседние с ней страны, «подорвать солидарность НАТО» и разрушить международный правопорядок.

«Нам действительно нужно наращивать наши возможности, особенно с учетом модернизации и роста российских флотов в Европе», — указал Скапарротти, отметив, в частности, необходимость усилить противолодочные силы. «Я попросил еще два эсминца», — добавил генерал, по словам которого корабли критически важны, если США хочет сохранить доминирование на море.