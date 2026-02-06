Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США
Проведение следующей встречи по мирному урегулированию российско-украинского конфликта в США не запланировано, заявил журналистам представитель президента России Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил он на вопрос, возможно ли проведение встречи на американской территории. Песков добавил: «Не думаю, об этом речи не шло» (цитата по «РИА Новости»).
Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, сообщил он, точной даты пока нет.
О том, что следующая встреча, скорее всего, пройдет в Соединенных Штатах в ближайшее время, заявил днем ранее президент Украины Владимир Зеленский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что «обсуждения будут продолжены».
4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров, посвященных урегулированию на Украине. Его участники назвали их конструктивными и анонсировали новые контакты в ближайшие недели.
Результатом стало первое за последние пять месяцев решение об обмене пленными — стороны договорились передать друг другу 314 человек. Обмен между Москвой и Киевом при посредничестве США и ОАЭ состоялся по формуле «157 на 157».
На переговорах в Абу-Даби велась «конструктивная и одновременно очень сложная работа», заявили в Кремле по итогам второго раунда. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США почти удалось добиться завершения конфликта. Первый раунд прошел в ОАЭ 23 и 24 января.
