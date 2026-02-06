Глава МИД Швейцарии решил обсудить с Лавровым миссию ОБСЕ на Украине

Иньяцио Кассис (Фото: Olivier Matthys / EPA / TACC)

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который находится с визитом в Москве, заявил, что хотел бы обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым возможное участие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в мониторинге будущего прекращения огня на Украине. Первые минуты их встречи показал МИД.

Швейцария с 1 января председательствует в ОБСЕ. По словам Кассиса, необходимо найти способы позволить организации быть готовой «в случае мирного плана, прекращения огня».

Россия ценит, что Швейцария заинтересована в дипломатических контактах с Москвой, заявил Лавров. В то же время он сказал, что ОБСЕ находится в «ситуации глубочайшего кризиса», и подошла «к реальной угрозе саморазрушения». Министр добавил, что накануне в неофициальной обстановке обсудил ситуацию в организации с Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который также прибыл в Москву.

Лавров сообщил, что совместной пресс-конференции министров не будет, он пообщается с журналистами после встречи, а Кассис — по возвращении в Швейцарию.

2 февраля Кассис и Синирлиоглу встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и другими чиновниками. Они подтвердили, что ОБСЕ поддерживает «справедливый и прочный мир, основанный на международном праве», сообщили в организации.

Кассис подчеркивал, что «диалог требует привлечения всех сторон». В январе во время Всемирного экономического форума в Давосе министр говорил о планах Швейцарии в качестве председателя ОБСЕ сыграть посредническую роль в урегулировании между Россией и Украиной.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что организация дискредитировала себя во время реализации минских соглашений и не может вести мониторинг перемирия. МИД заявлял о тотальной «украинизации» повестки дня ОБСЕ, из-за которой «ничего не было сделано для восстановления нормальной тематической работы» на военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном направлениях.