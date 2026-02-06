Брянский губернатор сообщил об ударе HIMARS по объектам энергетики
Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, применив реактивные системы залпового огня HIMARS и реактивные дроны самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, но энергоснабжение оперативно восстановили, написал губернатор.
«Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб энергоснабжение было оперативно восстановлено», — сообщил Богомаз.
По словам губернатора, за ночь над регионом сбили 26 дронов, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 6 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. Есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры города, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов, написал он. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о сбоях в подаче электроэнергии, теплоснабжения и воды после обстрела.
