Военная операция на Украине⁠,
0

Брянский губернатор сообщил об ударе HIMARS по объектам энергетики

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ нанесли по Брянской области комбинированный удар с применением РСЗО HIMARS и реактивных БПЛА самолетного типа. В общей сложности за ночь над регионом сбили 26 дронов. Пострадавших и разрушений нет

Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, применив реактивные системы залпового огня HIMARS и реактивные дроны самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

В результате были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, но энергоснабжение оперативно восстановили, написал губернатор.

«Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб энергоснабжение было оперативно восстановлено», — сообщил Богомаз.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских дронов
Политика

По словам губернатора, за ночь над регионом сбили 26 дронов, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 6 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. Есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры города, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов, написал он. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о сбоях в подаче электроэнергии, теплоснабжения и воды после обстрела.

Романов Илья
Брянская область обстрел Украина ВСУ РСЗО HIMARS
Александр Богомаз
Александр Богомаз
губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
