Политика
0

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских дронов

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских дронов

За ночь российские силы ПВО уничтожили 38 украинских дронов, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода
Политика

Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Брянской области — 26, еще 10 сбито над территорией Белгородской области, и по одному над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщил, что Белгород подвергся обстрелу, есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов.

«Все знают, что у нас не было и нет военных объектов», — сказал он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

