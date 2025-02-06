Кадры уничтожения колонны ВСУ, наступавшей в Курской области
Российские военные уничтожили технику штурмовых групп ВСУ, которые пытались провести контратаку в Курской области около населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
На кадрах, которые показало Минобороны, видно, как дроны уничтожают танки, бронемашины, а также бронетранспортеры противника.
Украинские военные предприняли попытку контрнаступления в Курской области, но были отражены российскими войсками. Атака произошла утром 6 февраля в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
По данным Минобороны, ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике, но были своевременно выявлены и отражены подразделениями группировки войск «Север» при поддержке авиации.
Потери ВСУ в ходе этой атаки оцениваются в шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.
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