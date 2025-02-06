Россия направила средства на поддержку Абхазии

Россия направила финансовую поддержку на социально-экономическое развитие Абхазии, сообщил Минфин. По оценкам Сухума, помощь Москвы в этом году составит 5,2 млрд руб., часть из них пойдет на выплату зарплат бюджетникам

Морской порт в Сухуме, Абхазия (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Россия направила средства финансовой поддержки Абхазии, сообщил российский Минфин. Решение принято в рамках соглашения между странами, а также договоренностей, достигнутых по результатам встречи главы ведомства Антона Силуанова с кандидатом в президенты Абхазии Бадрой Гунбой.

Встреча Силуанова и Гунбы прошла накануне, согласно публикации Минфина, на ней обсуждались «вопросы дальнейшего сотрудничества России и Республики Абхазия, продолжения реализации совместных проектов, поддержки бюджетников».

«6 февраля 2025 года в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики», — говорится в сообщении Минфина.

После отставки Аслана Бжании на фоне протестов Гунба стал и.о. главы республики, затем решил участвовать в выборах и снял с себя полномочия. Врио президента Абхазии стал Валерий Бганба, до этого исполнявший обязанности премьер-министра. Пресс-служба президента Абхазии подчеркивала, что с момента регистрации в качестве кандидата Гунба находится в отпуске и не имеет права выполнять функции вице-президента республики. Выборы президента в Абхазии пройдут 15 февраля.

И.о. президента Абхазии Бганба поблагодарил российскую сторону за поддержку. «Помощь, которую оказывает Россия, регламентирована соглашениями, подписанными в предыдущие годы президентами наших стран», — говорится в его обращении к жителям Абхазии, распространенном пресс-службой.

Осенью прошлого года Россия приостановила софинансирование зарплат сотрудников бюджетных сфер в Абхазии. Софинансирование приостановили в том числе из-за требования России по инвестиционным проектам для российских юрлиц. Абхазия не ратифицировала инвестиционное соглашение с Москвой на фоне протестов, которые привели к отставке Бжании.

И.о. министра финансов республики Валерий Делба в начале декабря заявил, что средств на выплату зарплат бюджетникам нет. Позже на зарплаты некоторым категориям сотрудников нашли 230 млн руб. Власти Абхазии обратились к России с просьбой восстановить софинансирование выплат.

В конце декабря Делба сообщил, что объем финансовой помощи от России в 2025 году составит 5,2 млрд руб., большая часть из которых пойдет на социально-экономическое развитие Абхазии. Часть средств направят и на софинансирование зарплат бюджетников, добавил он.