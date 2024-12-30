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Политика ,  
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В Абхазии назвали объем финансовой помощи со стороны России в 2025 году

Минфин Абхазии: финансовая помощь России республике составит ₽5,2 млрд в 2025-м
Сухум, Абхазия
Сухум, Абхазия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд руб., сообщил «РИА Новости» и.о. министра финансов республики Владимир Делба.

«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5,2 млрд руб. будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии», — отметил он.

Делба добавил, что часть средств будет направлена и на софинансирование зарплат бюджетников.

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Владимир Делба

Осенью Россия приостановила софинансирование зарплат сотрудников бюджетных сфер в Абхазии. Софинансирование приостановили в том числе из-за требования России по инвестиционным проектам для российских юрлиц. Абхазия не ратифицировала инвестиционное соглашение с Москвой на фоне протестов.

Делба в начале декабря заявил, что зарплаты бюджетникам не выплачиваются. По его словам, раньше Абхазия могла замещать средства из российской финансовой помощи на выплату зарплат, но сейчас такой возможности нет и поэтому Сухум не получит 1,8 млрд руб. Республика направляла правительству России запрос с просьбой вернуться к софинансированию зарплат бюджетникам.

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