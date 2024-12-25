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Политика ,  
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МИД заявил о надежде на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

Захарова: Москва ожидает, что Абхазия выполнит обязательства по инвестициям
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россия надеется на выполнение Абхазией своей части обязательств в рамках существующих договоренностей, в том числе касающихся инвестиций. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств. Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — сказала Захарова.

Представитель ведомства также выразила надежду на то, что в ходе досрочных выборов в Абхазии будет избран президент, который продолжит развитие двусторонних отношений с Россией.

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В ноябре на фоне намерения парламента ратифицировать соглашение между Москвой и Сухумом о российских инвестициях прошли протесты абхазской оппозиции. Соглашение предусматривает преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии. По утверждениям оппозиции, этот документ не принесет выгод Абхазии.

В результате парламент республики отказался от ратификации соглашения, которое стало поводом для отставки президента Абхазии Аслана Бжании.

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Абхазия МИД Мария Захарова брифинг Инвестиции
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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