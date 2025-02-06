Рогозин поздравил Баканова с назначением на должность главы «Роскосмоса»

Дмитрий Баканов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Экс-глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин поздравил Дмитрия Баканова с назначением на должность главы госкорпорации. Сегодня он сменил на этой должности Юрия Борисова, занимавшего пост с июля 2022 года.

«Искренне поздравляю Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора «Роскосмоса»! Знаю его как очень толкового специалиста и порядочного человека», — написал Рогозин в телеграм-канале.

Дмитрий Баканов в 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист». Кандидат экономических наук.

С 2006 года работал специалистом отдела фондовых и кредитных операций, финансовым аналитиком, специалистом отдела регионального аудита, старшим специалистом отдела внутреннего контроля в ЗАО «ЕвроАксис Банк», ОАО «Банк ВЕФК», КБ «Ренессанс Капитал».

С 2008 года в ОАО «Ситроникс» Баканов прошел путь от специалиста департамента внутреннего контроля и аудита до начальника отдела закупок. С 2011 по 2019 год Баканов работал в компании «Спутниковая система «Гонец», которая является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос». Система была создана в 1989 году. Она оказывает услуги связи в глобальном масштабе.

С апреля 2022 года Баканов занимал должность заместителя министра транспорта.

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» в 2018 году. До этого с 2011 по 2018 год он был вице-премьером. После его отставки пост вице-премьера занял Юрий Борисов.

В ноябре 2022 года Рогозин сообщил, что он возглавил инспекторскую группу военных советников «Царские волки» для работы в зоне боевых действий на Украине. Главная задача группы — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР. В сентябре 2023 года Рогозин стал сенатором от Запорожской области.